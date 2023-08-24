***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 18:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Bolat'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189425
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