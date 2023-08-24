***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Bolat'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189425BIST