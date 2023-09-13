***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 18:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-31.08.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 4.151.816.036,27.-TL, hayat dışı 1.123.074,89.-TL olmak üzere toplam 4.152.939.111,16.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194619
BIST
'
18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0938
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.653,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.653,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9316
|26,9387
|% 0,36
|
|Euro
|28,9525
|28,9691
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,5590
|33,7273
|% 0,28
|
|Frank
|30,0537
|30,2347
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1578
|7,1937
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,48
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|10.998
|11.098
|-59,00
|
|Yarım
|5.516
|5.572
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,23
|