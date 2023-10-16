***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Ahmet Erol'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206876BIST