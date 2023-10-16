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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.10.2023 17:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Ahmet Erol'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206876


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