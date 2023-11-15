***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 18:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-31.10.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 5.504.465.679,17.-TL, hayat dışı 1.307.034,42.-TL olmak üzere toplam 5.505.772.713,59.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218307
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0518
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0133
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.809,24
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6653
|28,6702
|% 0,13
|
|Euro
|31,1641
|31,1743
|% -0,04
|
|Sterlin
|35,5736
|35,7520
|% -0,30
|
|Frank
|32,2313
|32,4254
|% 0,43
|
|Riyal
|7,6233
|7,6615
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|901,49
|902,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,27
|1.042,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,83
|1.962,17
|% 0,66
|