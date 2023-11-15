***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-31.10.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 5.504.465.679,17.-TL, hayat dışı 1.307.034,42.-TL olmak üzere toplam 5.505.772.713,59.-TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218307BIST