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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.12.2023 18:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-30.11.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 6.223.406.452,44.-TL, hayat dışı 1.387.942,02.-TL olmak üzere toplam 6.224.794.394,46.-TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225907


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