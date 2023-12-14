***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-30.11.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 6.223.406.452,44.-TL, hayat dışı 1.387.942,02.-TL olmak üzere toplam 6.224.794.394,46.-TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225907BIST