***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 18:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024-29.02.2024 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.462.875.718,34.-TL, hayat dışı 390.540,08.-TL olmak üzere toplam 1.463.266.258,42.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258861
BIST
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18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -26,71
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0831
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
18:0535,1103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0530
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9738
18:052.228,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -12,89
|Açılış
|: 2.228,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.223,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|NATEN
|57,35
|191.518.385
|% 9,97
|
|UZERB
|405,50
|15.708.050
|% 9,97
|
|ARTMS
|59,65
|429.403.533
|% 9,95
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|REEDR
|57,15
|2.847.104.453
|% 2,05
|
|ASTOR
|105,20
|2.841.612.860
|% -0,75
|
|JANTS
|257,00
|2.599.462.784
|% 1,18
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|ODAS
|9,96
|783.076.024
|% 2,05
|
|KOZAL
|22,82
|1.573.504.778
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1160
|32,1226
|% 0,25
|
|Euro
|35,0962
|35,1197
|% -0,12
|
|Sterlin
|41,3020
|41,5090
|% -0,81
|
|Frank
|36,6772
|36,8610
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|930,45
|931,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,11
|1.068,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,21
|85,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,83
|2.160,14
|% 0,66
|