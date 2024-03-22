***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 17:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2024 / 31.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl için göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Sezgin Yılmaz'ın ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Feray Demir'in seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261579
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