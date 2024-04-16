***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 18:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 2.419.175.092,79.-TL, hayat dışı 441.769,88.-TL olmak üzere toplam 2.419.616.862,67.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273056
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5158
En Düşük
32,3337
18:0534,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0629
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.496,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,82
|Açılış
|: 2.496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4934
|32,5119
|% 0,31
|
|Euro
|34,5145
|34,5571
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,3059
|40,5080
|% 0,09
|
|Frank
|35,5462
|35,7244
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6575
|8,7009
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|960,91
|962,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,74
|1.016,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,87
|89,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,13
|2.386,56
|% 0,66
|