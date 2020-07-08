***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856502
BIST
11:03119.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 310,86
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:036,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:037,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7535
En Düşük
7,7149
11:03396,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 396,53
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,59
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|18,80
|59.072.687
|% 5,26
|
|AKENR
|2,23
|72.350.114
|% 5,19
|
|ENKAI
|6,54
|83.424.986
|% 3,65
|
|AKSA
|7,70
|24.372.472
|% 3,36
|
|DOHOL
|2,39
|164.432.766
|% 2,58
|
|DOBUR
|16,28
|377.895
|% -6,38
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,93
|53.059.382
|% -6,17
|
|TSPOR
|7,18
|98.901.026
|% -5,65
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,26
|977.929.204
|% 0,89
|
|PETKM
|4,37
|560.197.055
|% -1,13
|
|TKFEN
|18,52
|409.249.286
|% 2,83
|
|SISE
|6,36
|408.736.880
|% -2,00
|
|TRKCM
|4,33
|376.331.373
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,26
|977.929.204
|% 0,89
|
|PETKM
|4,37
|560.197.055
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,92
|235.670.615
|% 2,13
|
|TRKCM
|4,33
|376.331.373
|% 2,61
|
|TSKB
|1,32
|92.945.895
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5865
|8,6296
|% 0,09
|
|Frank
|7,2619
|7,3056
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,81
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
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