ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.934.624
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|3.616.398
|% 9,99
|LKMNH
|8,73
|40.374.028
|% 9,95
|VKFYO
|5,81
|8.409.359
|% 9,83
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5887
|8,6318
|% 0,12
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% 0,19
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,81
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,02
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|Tam
|2.639
|2.652
|0,30
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
Seans Raporu
- 11:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PGSUS, PETKM
- 11:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, DOHOL, TRKCM
- 11:12XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 403, 83 artarak (% 0.37 ) 110, 684
- 11:12 IZFAS, KENT, ALGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 11:12 BRMEN, IEYHO, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında