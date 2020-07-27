***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861942
BIST
10:231.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:236,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:238,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:23426,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 7,22
|Açılış
|: 426,06
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|4,73
|8.029.138
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.141.630
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|11.043.969
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|126.245
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|3.642.345
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|DAGI
|7,30
|499.997
|% -6,29
|
|DIRIT
|1,41
|255.454
|% -6,00
|
|UZERB
|4,33
|26.041
|% -5,87
|
|EKGYO
|2,34
|253.993.762
|% 0,43
|
|ITTFH
|4,47
|70.849.233
|% 0,90
|
|KOZAL
|89,25
|55.218.950
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,81
|45.897.193
|% 2,26
|
|PGSUS
|51,90
|41.721.386
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,34
|253.993.762
|% 0,43
|
|IHYAY
|1,37
|36.363.310
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,81
|45.897.193
|% 2,26
|
|ITTFH
|4,47
|70.849.233
|% 0,90
|
|ODAS
|2,74
|25.302.094
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7506
|8,7945
|% 0,17
|
|Frank
|7,4356
|7,4804
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,06
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|-2,00
|
|Tam
|2.856
|2.877
|82,20
|
|Yarım
|1.386
|1.404
|37,10
|
|Çeyrek
|695
|703
|18,50
|
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