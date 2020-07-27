***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861983
BIST
15:301.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:306,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:308,0514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:30426,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 7,89
|Açılış
|: 426,73
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,86
|31.940.535
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.803.883
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.881.942
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.566.734
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.933.542
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|ITTFH
|4,12
|299.614.178
|% -7,00
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,64
|911.006.464
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,88
|704.773.005
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,33
|685.692.306
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|530.189.860
|% -1,24
|
|SASA
|14,14
|513.542.757
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,88
|704.773.005
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,33
|685.692.306
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,00
|214.577.234
|% 9,89
|
|SISE
|6,38
|530.189.860
|% -1,24
|
|TSKB
|1,25
|99.081.995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7746
|8,8186
|% 0,45
|
|Frank
|7,3983
|7,4428
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|30,28
|
|Altın Gr.
|427
|427
|7,99
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|91,00
|
|Tam
|2.875
|2.895
|99,80
|
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,70
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|1,41
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,36
|0,34
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,34
|
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