***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861984
BIST
16:451.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:456,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:458,0678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0852
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
7,9455
16:45427,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 8,94
|Açılış
|: 427,78
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|400.981.778
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.875.109
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.915.632
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.662.281
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.402.976
|% 10,00
|
|ITTFH
|4,01
|409.929.674
|% -9,48
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,38
|1.585.627.314
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,32
|821.173.645
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,85
|812.602.176
|% 4,52
|
|GARAN
|7,80
|609.144.174
|% -1,39
|
|SISE
|6,35
|596.368.326
|% -1,70
|
|IHLGM
|1,85
|812.602.176
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|821.173.645
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|252.228.010
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,12
|370.267.768
|% 0,65
|
|ITTFH
|4,01
|409.929.674
|% -9,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7907
|8,8348
|% 0,63
|
|Frank
|7,4113
|7,4559
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|37,45
|
|Altın Gr.
|427
|428
|8,80
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.823
|99,70
|
|Tam
|2.884
|2.903
|108,70
|
|Yarım
|1.400
|1.417
|50,00
|
|Çeyrek
|702
|709
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|1,52
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,36
|0,34
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|-0,47
|
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