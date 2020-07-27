***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861993
BIST
15:551.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:556,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:558,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:55426,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 7,31
|Açılış
|: 426,15
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|14.008.943
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.971.478
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.607.125
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.059.291
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.665.763
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|353.215.537
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,76
|1.089.869.560
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,86
|781.247.765
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,31
|736.391.345
|% -0,86
|
|SISE
|6,35
|577.294.179
|% -1,70
|
|GARAN
|7,82
|543.436.208
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,86
|781.247.765
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,31
|736.391.345
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,00
|239.261.457
|% 9,89
|
|SISE
|6,35
|577.294.179
|% -1,70
|
|ISGYO
|2,19
|183.830.030
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7781
|8,8221
|% 0,49
|
|Frank
|7,4007
|7,4452
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,78
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.785
|2.809
|85,60
|
|Tam
|2.869
|2.889
|94,30
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,00
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
|
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