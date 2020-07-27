***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862004
BIST
16:041.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:046,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
16:048,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
16:04426,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 7,21
|Açılış
|: 426,26
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|7,48
|18.899.588
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.082.220
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.983.327
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.607.171
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.062.454
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|355.257.467
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,08
|1.260.310.847
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,32
|785.305.425
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,85
|782.396.687
|% 4,52
|
|SISE
|6,36
|581.204.238
|% -1,55
|
|GARAN
|7,82
|555.443.495
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,85
|782.396.687
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|785.305.425
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|240.180.357
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|581.204.238
|% -1,55
|
|ISGYO
|2,18
|184.274.972
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7853
|8,8294
|% 0,57
|
|Frank
|7,4068
|7,4514
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,89
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,10
|
|Cumhuriyet
|2.787
|2.811
|87,30
|
|Tam
|2.871
|2.891
|96,00
|
|Yarım
|1.394
|1.411
|43,80
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,90
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
|