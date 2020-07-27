***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:52
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862006
BIST
16:271.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:276,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:278,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0618
En Düşük
7,9455
16:27426,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 7,92
|Açılış
|: 426,76
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|7,48
|18.902.812
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.055.507
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.154.881
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.821.677
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.642.745
|% 10,00
|
|ITTFH
|4,03
|382.307.904
|% -9,03
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,30
|1.502.295.946
|% 3,48
|
|IHLGM
|1,84
|805.130.749
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|793.771.464
|% -0,43
|
|SISE
|6,36
|587.882.198
|% -1,55
|
|GARAN
|7,81
|579.094.261
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|805.130.749
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|793.771.464
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|250.726.707
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,14
|340.454.121
|% 1,29
|
|SISE
|6,36
|587.882.198
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7863
|8,8304
|% 0,58
|
|Frank
|7,4004
|7,4450
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,24
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.858
|2.902
|70,00
|
|Tam
|2.870
|2.890
|95,10
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,40
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,70
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,32
|0,30
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,08
|
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