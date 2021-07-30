***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:09
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953065
BIST
14:061.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,32
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:068,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:0610,0140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0546
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:06493,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,23
|Açılış
|: 493,96
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler14:06
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.344.606
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.586.053
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.231.093
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.683.157
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.330.901
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.090.957
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|120.578.949
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|120.578.949
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|838.544.633
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|444.365.715
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,84
|384.010.858
|% 0,90
|
|EREGL
|20,08
|354.835.735
|% 0,40
|
|ASELS
|15,46
|322.390.924
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,35
|444.365.715
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|838.544.633
|% 0,60
|
|KARSN
|4,32
|296.953.945
|% 2,86
|
|KRDMD
|7,84
|384.010.858
|% 0,90
|
|ODAS
|1,79
|74.650.359
|% -2,72
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4025
|8,4051
|% -0,60
|
|Euro
|10,0079
|10,0140
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7137
|11,7725
|% -0,52
|
|Frank
|9,2564
|9,3121
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2356
|2,2468
|% -0,58
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,84
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,21
|
Seans Raporu
14:06
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14:17MEGAP
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 702, 848 adet işlem