***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953066
BIST
14:151.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:158,4111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0445
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1510,0366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0320
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:15494,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,17
|Açılış
|: 494,03
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DOBUR
|14,08
|2.951.504
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.395.252
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.594.678
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.555.491
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.728.590
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.445.600
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.130.335
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|EREGL
|20,04
|366.367.342
|% 0,20
|
|ASELS
|15,45
|326.388.357
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|KARSN
|4,33
|300.455.920
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|ODAS
|1,80
|74.765.117
|% -2,17
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4084
|8,4111
|% -0,53
|
|Euro
|9,9849
|10,0366
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7062
|11,7649
|% -0,58
|
|Frank
|9,2477
|9,3034
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,65
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,22
|
Seans Raporu
14:15
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