***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953070
BIST
17:011.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:018,4284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:0110,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0537
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:01493,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,36
|Açılış
|: 493,83
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KTSKR
|22,02
|46.759.809
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.403.725
|% 9,96
|
|BMSCH
|8,25
|143.804.437
|% 7,42
|
|KGYO
|8,97
|26.809.735
|% 7,17
|
|BNTAS
|5,92
|56.210.341
|% 5,71
|
|KFEIN
|27,58
|23.001.486
|% -4,24
|
|VBTYZ
|17,75
|59.490.943
|% -4,16
|
|YAYLA
|4,16
|122.179.631
|% -4,15
|
|ODAS
|1,78
|93.329.874
|% -3,26
|
|IDEAS
|52,30
|3.208.251
|% -3,15
|
|TRILC
|29,28
|207.231.394
|% 4,05
|
|BMSCH
|8,25
|143.804.437
|% 7,42
|
|EDATA
|14,30
|94.895.489
|% 4,53
|
|KLKIM
|12,60
|88.398.953
|% -0,40
|
|BOBET
|5,24
|74.294.843
|% -2,60
|
|BMSCH
|8,25
|143.804.437
|% 7,42
|
|BOBET
|5,24
|74.294.843
|% -2,60
|
|PEKGY
|0,99
|13.242.389
|% 1,02
|
|IHLGM
|0,99
|13.119.387
|% -1,00
|
|BNTAS
|5,92
|56.210.341
|% 5,71
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4239
|8,4284
|% -0,32
|
|Euro
|10,0082
|10,0149
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7060
|11,7647
|% -0,58
|
|Frank
|9,2489
|9,3046
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-30,92
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-14,96
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,17
|
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