***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953078
BIST
17:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:058,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:0510,0092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0594
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:05494,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,90
|Açılış
|: 494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.759.853
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.405.114
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.025
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.901.854
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.749.452
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,81
|141.904.768
|% -7,97
|
|MEGAP
|6,81
|141.904.768
|% -7,97
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.260.099.803
|% 1,92
|
|KARSN
|4,56
|711.051.757
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,85
|628.992.449
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,37
|591.962.243
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|483.576.324
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|591.962.243
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|711.051.757
|% 8,57
|
|GARAN
|8,50
|1.260.099.803
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,85
|628.992.449
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,54
|217.024.191
|% 5,67
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4244
|8,4279
|% -0,33
|
|Euro
|10,0007
|10,0092
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7192
|11,7780
|% -0,47
|
|Frank
|9,2599
|9,3157
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2403
|2,2516
|% -0,36
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-30,92
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-14,96
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,17
|
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