***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953081
BIST
17:571.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:578,4263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5710,0040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0646
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:57494,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,98
|Açılış
|: 494,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:57
|CEMAS
|1,32
|87.296.086
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.813.186
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.045.672
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|158.531.424
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|158.531.424
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.062.636
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.046.760
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|135.018.918
|% -6,68
|
|GARAN
|8,48
|1.457.163.177
|% 1,68
|
|KARSN
|4,56
|797.842.945
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,84
|717.550.420
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,39
|640.934.414
|% 3,46
|
|EREGL
|20,06
|583.967.079
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|640.934.414
|% 3,46
|
|KARSN
|4,56
|797.842.945
|% 8,57
|
|GARAN
|8,48
|1.457.163.177
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|717.550.420
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,32
|87.296.086
|% 10,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4215
|8,4263
|% -0,35
|
|Euro
|9,9836
|10,0040
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,6961
|11,7548
|% -0,67
|
|Frank
|9,2686
|9,3244
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2424
|2,2536
|% -0,27
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,32
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,01
|75,01
|-0,09
|