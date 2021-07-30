***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953082
BIST
17:161.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:168,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1610,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:16494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,82
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.760.008
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.527.427
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.477
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.923.330
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.758.343
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,78
|142.331.293
|% -8,38
|
|MEGAP
|6,78
|142.331.293
|% -8,38
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.271.004.377
|% 1,80
|
|KARSN
|4,56
|714.756.488
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,84
|633.985.272
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,37
|592.439.691
|% 2,60
|
|EREGL
|20,02
|488.672.414
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,37
|592.439.691
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|714.756.488
|% 8,57
|
|GARAN
|8,49
|1.271.004.377
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,84
|633.985.272
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|217.716.080
|% 5,67
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4350
|8,4415
|% -0,17
|
|Euro
|10,0178
|10,0261
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7157
|11,7745
|% -0,50
|
|Frank
|9,2562
|9,3119
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2394
|2,2506
|% -0,41
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-29,86
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,45
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:16
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17:26KFEIN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 861 adet işlem
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17:23YAYLA
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.16 ) 1, 229
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17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKING, KTSKR, TSGYO, DOBUR