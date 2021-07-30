***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953109
BIST
17:321.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:328,4312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:3210,0079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:32494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,71
|Açılış
|: 494,53
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DOBUR
|14,08
|3.108.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.808.077
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.563.408
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.369.941
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|9.320.582
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.020.768
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.960.067
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,70
|147.338.791
|% -9,46
|
|MEGAP
|6,70
|147.338.791
|% -9,46
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.319.429.573
|% 1,68
|
|KARSN
|4,55
|750.437.446
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|646.058.534
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|617.186.070
|% 3,03
|
|EREGL
|20,04
|500.665.185
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,38
|617.186.070
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|750.437.446
|% 8,33
|
|GARAN
|8,48
|1.319.429.573
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|646.058.534
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|219.665.138
|% 5,67
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4281
|8,4312
|% -0,29
|
|Euro
|9,9998
|10,0079
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,7183
|11,7771
|% -0,48
|
|Frank
|9,2660
|9,3218
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2435
|2,2548
|% -0,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,21
|
Seans Raporu
17:32
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