***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 656.922.735 517.657.837Kasa14 219 1.002Bankalar14 477.786.945 320.570.433Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -16Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 179.135.571 197.086.418FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 3.064.282.042 2.334.496.432Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 886.943.685 573.585.026Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 191.398.602 55.437.380Krediler11 52.714.137 47.231.715Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 1.937.750.426 1.662.767.119Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -4.524.808 -4.524.808ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 23.051.046.800 17.057.549.365Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 64.328.597 55.964.785Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -2.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 40.071.706 34.863.790Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 22.951.649.071 16.966.723.364Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 12.413 12.549Personelden Alacaklar12 12.413 12.549DİĞER ALACAKLAR38.467.083 50.363.825Verilen Depozito Ve Teminatlar160.731 100.441Diğer Çeşitli Alacaklar47 38.430.163 50.364.178Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-123.811 -100.794GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 49.478.060 36.252.496Ertelenmiş Üretim Giderleri32.810.452 23.411.109Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri187.774 94.148Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler16.479.834 12.747.239DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 17.048 22.128Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.303İş Avansları8.604 13.825CARİ VARLIKLAR TOPLAMI26.860.226.181 19.996.354.632CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLARİLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLARDİĞER ALACAKLAR0 231.161Diğer Çeşitli Alacaklar354.972Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-123.811FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR242.224.002 183.963.677Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 153.068.758 145.729.755Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 54.127.336 45.818.086Demirbaş ve Tesisatlar6 5.943.075 5.807.620Motorlu Taşıtlar6 592.474 502.597Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 14.111.319 12.371.453Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 59.463.348 533.750Birikmiş Amortismanlar (-)6 -49.782.308 -31.499.584MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 16.840.377 27.541.661Haklar8 90.121.930 83.364.583Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -73.281.553 -55.822.922GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.725.005 661.369Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler2.725.005 661.369DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI274.551.577 225.160.061TOPLAM VARLIKLAR27.134.777.758 20.221.514.693YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.999.036 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.952.011Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -9.952.975ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 23.233.734.534 17.277.943.412Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 44.297.453 20.123.620Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 4.479.832 4.054.710Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 23.180.814.298 17.250.229.880Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4.142.951 3.535.202İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 94.256 185.751Ortaklara Borçlar19,45 60.849 131.097Personele Borçlar19 33.290 54.560Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 117 94DİĞER BORÇLAR19 32.795.799 19.247.308Alınan Depozito ve Teminatlar19 973.972 1.054.058Diğer Çeşitli Borçlar19,47 31.821.827 18.193.250SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 2.432.168.782 1.899.412.052Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 53.772.339 40.711.220Devam Eden Riskler Karşılığı - Net18.510Matematik Karşılıklar - Net17 2.231.797.169 1.740.281.090Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 106.773.754 90.266.489İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net391.457 410.153Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 39.434.063 27.724.590ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI49.012.353 34.212.244Ödenecek Vergi ve Fonlar13.874.687 11.559.320Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.289.009 2.626.675Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler399 117Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 119.305.000 68.607.000Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -87.456.742 -48.580.868DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 29.037.733 23.886.690Maliyet Giderleri Karşılığı23 29.037.733 23.886.690GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 7.303.198 3.867.847Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 327.171 238.053Gider Tahahkkukları19 6.975.344 3.623.133Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 6.661DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.789.145.691 19.258.755.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 48.770.362 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 95.524.721Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -46.754.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 22.016.074 18.079.050Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 22.016.074 18.079.050GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 1.173.101 4.062.693Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.173.101 4.062.693UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI71.959.537 22.141.743ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ4.190.243 4.190.243Sermayeye Eklenecek Satış Karları4.190.243 4.190.243KAR YEDEKLERİ387.995.454 158.875.141Yasal Yedekler15 170.931.830 153.833.566Statü Yedekleri15 52.676.523 32.870.889Olağanüstü Yedekler15 120.044.612 33.273.713Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 50.937.622 -56.522.836Diğer Kar Yedekleri15 -6.595.133 -4.580.191GEÇMİŞ YILLAR KARLARI93.952.008 93.952.011GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI357.534.825 253.600.251Dönem Net Karı335.438.903 253.600.251Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı22.095.922AZINLIK PAYLARIÖZSERMAYE TOPLAMI1.273.672.530 940.617.646TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE27.134.777.758 20.221.514.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 548.127 603.996Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)548.127 603.996Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 542.357 576.224Brüt Yazılan Primler (+)1.052.251 982.911Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -509.894 -406.687Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-12.740 46.282Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-36.012 -13.527Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 23.272 59.809Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)18.510 -18.510Devam Eden Riskler Karşılığı (-)28.897 -28.897Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-10.387 10.387Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -1.573.382 -1.680.397Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-346.843 -644.295Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-232.322 -463.109Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-262.148 -492.360Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 29.826 29.251Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-114.521 -181.186Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-132.037 -196.574Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 17.516 15.388İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-96 96İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)4.039 -2.811İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)-4.135 2.907Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-10.240 -12.801Faaliyet Giderleri (-)32 -1.216.203 -1.023.397Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-1.025.255 -1.076.401HAYAT TEKNİK GELİR5 1.493.819.611 1.004.266.003Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.193.744.545 625.547.838Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.206.792.924 620.538.760Brüt Yazılan Primler (+)1.229.029.128 639.213.082Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -22.236.204 -18.674.322Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-13.048.379 5.009.078Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-13.885.169 4.508.733Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 836.790 500.345Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 291.740.654 368.913.826Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)8.334.412 9.804.339Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)8.334.412 9.804.339HAYAT TEKNİK GİDER5 -1.229.741.045 -853.169.546Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-597.008.631 -491.124.632Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-572.323.682 -477.667.863Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-583.093.822 -483.292.332Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 10.770.140 5.624.469Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-24.684.949 -13.456.769Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-27.001.309 -14.485.852Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 2.316.360 1.029.083İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)18.792 -115.875İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)581.948 -253.171İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-563.156 137.296Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-335.824.825 -155.208.679Matematik Karşılıklar (-)-336.534.290 -155.872.482Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-284.505.220 -104.111.695Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-52.029.070 -51.760.787Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 709.465 663.803Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)709.465 663.803Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-11.699.233 -5.668.511Faaliyet Giderleri (-)32 -285.227.148 -201.051.849TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT264.078.566 151.096.457EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 427.720.032 369.185.665Fon İşletim Gelirleri25 304.264.809 256.416.861Yönetim Gideri Kesintisi25 58.862.051 46.359.487Giriş Aidatı Gelirleri25 49.513.171 53.889.365Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 14.661.983 12.032.419Diğer Teknik Gelirler25 418.018 487.533EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -337.039.910 -281.630.014Toplam Fon Giderleri (-)-27.174.746 -23.567.612Faaliyet Giderleri (-)32 -286.889.993 -237.971.704Diğer Teknik Giderler (-)-20.672.907 -16.912.050Ceza Ödemeleri (-)-2.302.264 -3.178.648TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK90.680.122 87.555.651II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-1.025.255 -1.076.401TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT264.078.566 151.096.457TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK90.680.122 87.555.651GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ353.733.433 237.575.707YATIRIM GELİRLERİ26 167.325.031 133.741.765Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler98.075.472 95.694.121Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar25.045.421 7.231.552Finansal Yatırımların Değerlemesi16.533.659 80.226Kambiyo Karları36 10.053.255 16.990.379İştiraklerden Gelirler26 4.272.000 4.187.774Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 8.483.587 5.836.444Diğer Yatırımlar4.861.637 3.721.269YATIRIM GİDERLERİ (-)-57.853.096 -35.465.758Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-14.681.714 -3.872.203Yatırımlar Değer Azalışları (-)7 -225.114 -339.051Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-305.979 -22.189Kambiyo Zararları (-)36 -5.563.894 -8.907.743Amortisman Giderleri (-)5 -37.076.395 -22.324.572DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)13.634.457 -13.644.463Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -6.451.638 -3.655.127Reeskont Hesabı (+/-)47 100.794 75.330Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 20.236.379 -9.653.804Diğer Gelir ve Karlar886.689 239.080Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.137.767 -649.942DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 357.534.825 253.600.251Dönem Karı veya Zararı476.839.825 322.207.251Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -119.305.000 -68.607.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları37 357.534.825 253.600.251Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.011.053.647 596.471.635Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri425.122 2.406.641Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri402.513.328 406.667.171Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-210.698.038 -318.319.406Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-366.174.495 -258.870.145Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit837.119.564 428.355.896Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-107.482.874 -59.912.040Diğer Nakit Girişleri164.288.940 51.139.352Diğer Nakit Çıkışları (-)-180.540.806 -74.173.201Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit713.384.824 345.410.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı3.798.622 2.899.970Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -18.373.707 -41.868.135Mali Varlık İktisabı (-)-1.006.922.828 -96.070.535Mali Varlıkların Satışı626.136.367 56.327.111Alınan Faiz218.181.004 215.317.385Alınan Temettüler4.828.118 10.744.802Diğer Nakit Girişleri40.857.112 41.254.359Diğer Nakit Çıkışları (-)-497.273.490 -235.185.740Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-628.768.802 -46.580.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -136.125.454 -175.293.934Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-136.125.454 -175.293.934KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-51.509.432 123.535.290Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 338.091.030 214.555.740Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 286.581.598 338.091.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-2.843.053 -2.843.053 -2.843.053Varlıklarda Değer Artışı15 -66.069.304 -66.069.304 -66.069.304Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 -78.706 5.500.000 -758.037 4.663.257 4.663.257Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)253.600.251 253.600.251 253.600.251Dağıtılan Temettü38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934Yedeklere Transfer15 26.889.528 17.117.054 15.092.420 -54.908.759 -4.190.243 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-2.059.022 -2.059.022 -2.059.022Varlıklarda Değer Artışı15 107.460.458 107.460.458 107.460.458Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 44.080 6.200.000 -3 6.244.077 6.244.077Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)357.534.825 357.534.825 357.534.825Dağıtılan Temettü38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454Yedeklere Transfer15 17.098.264 19.805.634 86.770.899 -123.674.797 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815791BIST