***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 646.556.861 656.922.735Kasa14 5.678 219Bankalar14 430.373.334 477.786.945Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -861.093 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 217.038.942 179.135.571FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 3.454.538.452 3.064.282.042Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 912.873.983 886.943.685Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 227.388.834 191.398.602Krediler11 80.113.610 52.714.137Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 2.238.686.833 1.937.750.426Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -4.524.808 -4.524.808ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 26.745.426.969 23.051.046.800Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 67.724.994 64.328.597Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 49.820.875 40.071.706Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 26.632.883.674 22.951.649.071Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 2.358 12.413Personelden Alacaklar12 2.358 12.413DİĞER ALACAKLAR120.254.123 38.467.083Verilen Depozito Ve Teminatlar185.671 160.731Diğer Çeşitli Alacaklar47 120.068.452 38.430.163Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-123.811GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 47.316.058 49.478.060Ertelenmiş Üretim Giderleri28.694.502 32.810.452Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri257.847 187.774Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler18.363.709 16.479.834DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 30.826 17.048Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları22.382 8.604CARİ VARLIKLAR TOPLAMI31.014.125.647 26.860.226.181CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 26.505.274 24.978.982İştirakler9,45.d 26.505.274 24.978.982MADDİ VARLIKLAR237.762.768 242.224.002Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 153.068.758 153.068.758Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 55.611.965 54.127.336Demirbaş ve Tesisatlar6 6.022.009 5.943.075Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 14.129.019 14.111.319Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 62.816.673 59.463.348Birikmiş Amortismanlar (-)6 -59.178.130 -49.782.308MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 19.329.025 16.840.377Haklar8 98.861.318 90.121.930Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -79.532.293 -73.281.553GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.385.401 2.725.005Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.385.401 2.725.005DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI287.982.468 286.768.366TOPLAM VARLIKLAR31.302.108.115 27.146.994.547YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.106.674 4.999.036Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.286.920 14.952.011Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -10.180.246 -9.952.975ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 27.005.419.138 23.233.734.534Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 45.910.242 44.297.453Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 7.134.164 4.479.832Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 26.949.662.647 23.180.814.298Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar2.712.085 4.142.951İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 139.284 94.256Ortaklara Borçlar19,45 119.578 60.849Personele Borçlar19 19.511 33.290Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 195 117DİĞER BORÇLAR19 20.023.573 32.795.799Alınan Depozito ve Teminatlar19 870.658 973.972Diğer Çeşitli Borçlar19,47 19.152.915 31.821.827SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 2.826.603.458 2.432.168.782Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 45.758.035 53.772.339Matematik Karşılıklar - Net17 2.622.334.584 2.231.797.169Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 110.721.977 106.773.754İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net294.181 391.457Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 47.494.681 39.434.063ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI55.090.390 49.012.353Ödenecek Vergi ve Fonlar14.624.689 13.874.687Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.482.952 3.289.009Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler419 399Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 76.727.586 119.305.000Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -39.745.256 -87.456.742DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 27.438.119 29.037.733Maliyet Giderleri Karşılığı23 27.438.119 29.037.733GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 7.916.004 7.303.198Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 922.953 327.171Gider Tahahkkukları19 6.992.369 6.975.344Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 682 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI29.946.736.640 25.789.145.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 49.715.940 48.770.362Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 94.200.160 95.524.721Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -44.484.220 -46.754.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 22.970.101 22.016.074Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 22.970.101 22.016.074GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 4.186.956 1.173.101Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 4.186.956 1.173.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI76.872.997 71.959.537ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ5.680.764 4.190.243Sermayeye Eklenecek Satış Karları5.680.764 4.190.243KAR YEDEKLERİ488.140.737 391.559.270Yasal Yedekler15 200.873.197 173.916.965Statü Yedekleri15 79.620.126 52.676.523Olağanüstü Yedekler15 122.005.563 120.044.612Özel Fonlar, Yedekler20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 71.697.314 51.636.244Diğer Kar Yedekleri15 -6.705.463 -6.715.074GEÇMİŞ YILLAR KARLARI102.198.183 99.448.038GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI252.478.794 360.691.768Dönem Net Karı252.478.794 338.595.846Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 22.095.922AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.278.498.478 1.285.889.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE31.302.108.115 27.146.994.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 283.568 264.875 391.067 107.409Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)283.568 264.875 391.067 107.409Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 178.442 178.242 111.718 96.922Brüt Yazılan Primler (+)369.278 457.726 229.860 148.727Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -190.836 -279.484 -118.142 -51.805Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)105.126 68.123 106.114 10.487Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)100.248 780 8.792 65.969Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 4.878 67.343 97.322 -55.482Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 18.510 173.235 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)28.897 212.551Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-10.387 -39.316Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -735.353 -662.541 -155.733 -407.992Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-107.690 -86.822 167.792 -87.008Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-87.652 -70.469 -55.002 -38.602Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-152.212 -100.295 -55.002 -38.602Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 64.560 29.826Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-20.038 -16.353 222.794 -48.406Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-23.219 -11.420 301.787 -65.410Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 3.181 -4.933 -78.993 17.004İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 -96 0 702İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-3.746 7.090 -1.573 9.583İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)3.746 -7.186 1.573 -8.881Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-5.437 -1.390 -4.624 -1.231Faaliyet Giderleri (-)32 -622.226 -574.233 -318.901 -320.455Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-451.785 -397.666 235.334 -300.583HAYAT TEKNİK GELİR5 1.144.593.833 549.083.000 494.459.186 274.098.985Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)872.891.976 377.116.776 371.788.663 204.504.253Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 864.982.798 377.275.030 363.683.319 202.761.048Brüt Yazılan Primler (+)879.531.012 388.888.893 369.490.638 207.527.045Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -14.548.214 -11.613.863 -5.807.319 -4.765.997Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)7.909.178 -158.254 8.105.344 1.743.205Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)5.341.524 -2.431.651 6.842.198 1.511.538Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 2.567.654 2.273.397 1.263.146 231.667Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 265.133.589 167.770.266 119.352.430 67.627.489Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)6.568.268 4.195.958 3.318.093 1.967.243Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)6.568.268 4.195.958 3.318.093 1.967.243HAYAT TEKNİK GİDER5 -949.419.801 -459.187.074 -407.404.652 -226.764.323Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-302.352.819 -269.909.446 -136.138.023 -116.871.536Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-292.769.862 -268.083.379 -126.478.825 -113.473.200Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-297.101.750 -272.773.120 -128.277.987 -115.293.720Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 4.331.888 4.689.741 1.799.162 1.820.520Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.582.957 -1.826.067 -9.659.198 -3.398.336Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-10.529.239 -2.139.861 -11.495.401 -4.143.062Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 946.282 313.794 1.836.203 744.726İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)97.276 47.897 -77.527 59.806İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-97.900 546.213 -136.982 280.189İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)195.176 -498.316 59.455 -220.383Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-446.810.379 -71.047.038 -179.201.829 -46.658.682Matematik Karşılıklar (-)-446.866.545 -70.655.510 -178.785.358 -46.515.511Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-384.289.253 -49.138.081 -143.560.873 -34.762.974Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-62.577.292 -21.517.429 -35.224.485 -11.752.537Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 56.166 -391.528 -416.471 -143.171Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)56.166 -391.528 -416.471 -143.171Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-8.055.181 -3.439.436 -3.441.628 -1.801.692Faaliyet Giderleri (-)32 -192.298.698 -114.839.051 -88.545.645 -61.492.219TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT195.174.032 89.895.926 87.054.534 47.334.662EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 234.608.933 203.941.054 116.510.308 103.056.616Fon İşletim Gelirleri25 170.679.007 140.360.622 87.412.922 71.748.778Yönetim Gideri Kesintisi25 36.304.791 30.386.903 17.819.085 15.621.323Giriş Aidatı Gelirleri25 17.970.297 25.378.070 6.481.384 11.315.022Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 9.445.623 7.599.649 4.686.147 4.185.224Diğer Teknik Gelirler25 209.215 215.810 110.770 186.269EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -169.598.645 -159.624.285 -74.852.261 -82.991.853Toplam Fon Giderleri (-)-5.619.945 -13.505.921 -2.247.909 -6.521.515Faaliyet Giderleri (-)32 -151.711.933 -134.846.245 -66.441.707 -70.718.010Diğer Teknik Giderler (-)-11.789.980 -9.835.383 -5.975.131 -4.996.411Ceza Ödemeleri (-)-476.787 -1.436.736 -187.514 -755.917TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK65.010.288 44.316.769 41.658.047 20.064.763II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-451.785 -397.666 235.334 -300.583TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT195.174.032 89.895.926 87.054.534 47.334.662TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK65.010.288 44.316.769 41.658.047 20.064.763GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ259.732.535 133.815.029 128.947.915 67.098.842YATIRIM GELİRLERİ26 93.553.601 80.178.557 50.299.590 36.390.194Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler35.829.056 39.459.300 19.364.604 12.297.643Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar3.025.780 12.776.650 1.393.193 4.648.717Finansal Yatırımların Değerlemesi36.362.760 15.718.851 19.893.571 12.977.118Kambiyo Karları36 11.062.009 6.406.507 5.539.375 3.438.723İştiraklerden Gelirler26 5.499.092 3.307.772 3.386.210 1.668.971Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 457.156 415.948 230.176 209.429Diğer Yatırımlar1.317.748 2.093.529 492.461 1.149.593YATIRIM GİDERLERİ (-)-25.238.857 -28.363.092 -12.240.358 -14.273.150Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-6.969.490 -7.271.933 -3.319.841 -3.158.232Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-7.493Kambiyo Zararları (-)36 -2.161.915 -2.788.493 -1.136.696 -1.893.945Amortisman Giderleri (-)5 -16.099.959 -18.302.666 -7.783.821 -9.220.973DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)1.159.101 7.471.416 2.826.024 9.658.816Karşılıklar Hesabı (+/-)47 2.844.701 -2.345.252 2.688.358 2.569.052Reeskont Hesabı (+/-)47 123.811 100.794 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -1.174.164 9.658.757 167.250 6.479.472Diğer Gelir ve Karlar867.317 838.050Diğer Gider ve Zararlar (-)-635.247 -810.200 -29.584 -227.758DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 252.478.794 141.406.910 129.553.585 71.406.702Dönem Karı veya Zararı329.206.380 193.101.910 169.833.171 98.874.702Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -76.727.586 -51.695.000 -40.279.586 -27.468.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları252.478.794 141.406.910 129.553.585 71.406.702Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri825.595.651 364.228.986Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.654.332 570.727Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri309.077.113 256.473.530Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-217.760.596 -177.778.488Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-156.453.079 -155.099.732Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit763.113.421 288.395.023Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-71.593.514 -52.308.317Diğer Nakit Girişleri291.796.844 98.557.368Diğer Nakit Çıkışları (-)-61.341.632 -149.474.663Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit921.975.119 185.169.411YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı822.748 1.563.664Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -10.813.206 -7.859.413Mali Varlık İktisabı (-)-867.393.605 -378.668.592Mali Varlıkların Satışı3.025.780 232.908.139Alınan Faiz58.240.377 88.937.345Alınan Temettüler4.999.889 4.828.118Diğer Nakit Girişleri337.541.679 17.813.859Diğer Nakit Çıkışları (-)-56.121.698 -89.661.829Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-529.698.036 -130.138.709FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -287.440.317 -136.125.454Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-287.440.317 -136.125.454KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış104.836.766 -81.094.752Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 286.581.598 338.091.030Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 391.418.364 256.996.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-15.846 -15.846 -15.846Varlıklarda Değer Artışı15 2.960.889 2.960.889 2.960.889Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 39.174 5.499.269 700.728 6.239.171 6.239.171Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)141.406.910 141.406.910 141.406.910Dağıtılan Temettü38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454Yedeklere Transfer15 17.460.464 19.805.634 87.295.494 -124.036.997 -524.595 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -53.487.004 173.916.965 52.676.523 120.109.922 141.406.910 98.923.443 963.546.759 963.546.759Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar9.611 9.611 9.611Varlıklarda Değer Artışı15 20.061.070 20.061.070 20.061.070Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 4.705.257 2.794.744 7.500.001 7.500.001Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)252.478.794 252.478.794 252.478.794Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.956.232 26.943.603 24.101.472 -77.956.708 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 71.697.314 200.873.197 79.620.126 141.630.864 252.478.794 102.198.183 1.278.498.478 1.278.498.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862851BIST