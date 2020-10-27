***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 793.507.458 656.922.735Kasa14 1.400 219Bankalar14 573.776.108 477.786.945Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 219.729.950 179.135.571FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 3.723.009.855 3.064.282.042Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 922.252.978 886.943.685Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 235.006.846 191.398.602Krediler11 66.518.684 52.714.137Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 2.505.447.768 1.937.750.426Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -4.524.808ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 28.606.523.835 23.051.046.800Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 65.320.007 64.328.597Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 56.153.783 40.071.706Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 28.490.052.619 22.951.649.071Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 76.877 12.413Personelden Alacaklar12 76.877 12.413DİĞER ALACAKLAR145.811.867 38.467.083Verilen Depozito Ve Teminatlar188.973 160.731Diğer Çeşitli Alacaklar47 145.622.894 38.430.163Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -123.811GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 46.573.636 49.478.060Ertelenmiş Üretim Giderleri28.582.558 32.810.452Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri252.021 187.774Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17.739.057 16.479.834DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 24.526 17.048Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları16.082 8.604CARİ VARLIKLAR TOPLAMI33.315.528.054 26.860.226.181CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 29.817.860 24.978.982İştirakler9,45.d 29.817.860 24.978.982MADDİ VARLIKLAR238.685.742 242.224.002Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 152.431.895 153.068.758Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 56.714.913 54.127.336Demirbaş ve Tesisatlar6 6.240.876 5.943.075Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 14.650.916 14.111.319Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 67.110.599 59.463.348Birikmiş Amortismanlar (-)6 -63.755.931 -49.782.308MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 18.751.461 16.840.377Haklar8 101.134.248 90.121.930Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -82.382.787 -73.281.553GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI6.061.189 2.725.005Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler6.061.189 2.725.005DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR3.051.423 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 3.051.423 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI296.367.675 286.768.366TOPLAM VARLIKLAR33.611.895.729 27.146.994.547YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.803.018 4.999.036Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 15.462.897 14.952.011Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -10.659.879 -9.952.975ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 28.882.591.294 23.233.734.534Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 32.670.046 44.297.453Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 6.519.311 4.479.832Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 28.839.542.727 23.180.814.298Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar3.859.210 4.142.951İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 177.363 94.256Ortaklara Borçlar19,45 154.055 60.849Personele Borçlar19 23.113 33.290Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 195 117DİĞER BORÇLAR19 16.545.529 32.795.799Alınan Depozito ve Teminatlar19 862.449 973.972Diğer Çeşitli Borçlar19,47 15.683.080 31.821.827SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 3.143.695.014 2.432.168.782Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 46.261.075 53.772.339Matematik Karşılıklar - Net17 2.928.016.122 2.231.797.169Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 117.668.803 106.773.754İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net609.147 391.457Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 51.139.867 39.434.063ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI59.835.588 49.012.353Ödenecek Vergi ve Fonlar20.877.491 13.874.687Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.800.789 3.289.009Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler217 399Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 114.452.046 119.305.000Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -79.294.955 -87.456.742DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 31.718.353 29.037.733Maliyet Giderleri Karşılığı23 31.718.353 29.037.733GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 11.667.302 7.303.198Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 721.701 327.171Gider Tahahkkukları19 10.944.918 6.975.344Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.151.033.461 25.789.145.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 52.407.273 48.770.362Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 96.829.235 95.524.721Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -44.421.962 -46.754.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 25.064.532 22.016.074Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 25.064.532 22.016.074GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 1.173.101Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 1.173.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI77.471.805 71.959.537ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ5.680.764 4.190.243Sermayeye Eklenecek Satış Karları5.680.764 4.190.243KAR YEDEKLERİ454.903.596 391.559.270Yasal Yedekler15 200.873.197 173.916.965Statü Yedekleri15 79.620.126 52.676.523Olağanüstü Yedekler15 122.005.563 120.044.612Özel Fonlar, Yedekler20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 38.455.140 51.636.244Diğer Kar Yedekleri15 -6.700.430 -6.715.074GEÇMİŞ YILLAR KARLARI102.198.183 99.448.038GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI390.607.920 360.691.768Dönem Net Karı390.607.920 360.691.768AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.383.390.463 1.285.889.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE33.611.895.729 27.146.994.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 467.652 346.761 184.084 81.886Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)467.652 346.761 184.084 81.886Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 563.495 502.939 385.053 324.697Brüt Yazılan Primler (+)875.504 963.215 506.226 505.489Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -312.009 -460.276 -121.173 -180.792Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-95.843 -90.587 -200.969 -158.710Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-146.114 -197.405 -246.362 -198.185Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 50.271 106.818 45.393 39.475Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 -65.591 0 -84.101Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-117.742 -146.639Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)52.151 62.538Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -1.128.646 -1.309.510 -393.293 -646.969Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-122.915 -448.861 -15.225 -362.039Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-147.654 -160.072 -60.002 -89.603Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-215.842 -189.898 -63.630 -89.603Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 68.188 29.826 3.628 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)24.739 -288.789 44.777 -272.436Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)63.441 -388.942 86.660 -377.522Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -38.702 100.153 -41.883 105.086İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-5.249 -96 -5.249 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-11.801 5.259 -8.055 -1.831İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)6.552 -5.355 2.806 1.831Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-18.187 -2.529 -12.750 -1.139Faaliyet Giderleri (-)32 -982.295 -858.024 -360.069 -283.791Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-660.994 -962.749 -209.209 -565.083HAYAT TEKNİK GELİR5 1.865.464.425 855.063.548 720.870.592 305.980.548Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.315.051.711 656.445.719 442.159.735 279.328.943Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.307.444.604 660.641.171 442.461.806 283.366.141Brüt Yazılan Primler (+)1.327.010.115 676.953.927 447.479.103 288.065.034Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -19.565.511 -16.312.756 -5.017.297 -4.698.893Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)7.607.107 -4.195.452 -302.071 -4.037.198Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)6.591.706 -5.784.097 1.250.182 -3.352.446Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 1.015.401 1.588.645 -1.552.253 -684.752Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 537.480.591 192.979.532 272.347.002 25.209.266Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)12.932.123 5.638.297 6.363.855 1.442.339Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)12.932.123 5.638.297 6.363.855 1.442.339HAYAT TEKNİK GİDER5 -1.572.308.911 -692.769.815 -622.889.110 -233.582.741Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-440.339.409 -410.655.126 -137.986.590 -140.745.680Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-423.734.763 -402.997.985 -130.964.901 -134.914.606Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-429.520.295 -411.317.584 -132.418.545 -138.544.464Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 5.785.532 8.319.599 1.453.644 3.629.858Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-16.604.646 -7.657.141 -7.021.689 -5.831.074Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-17.950.601 -7.097.181 -7.421.362 -4.957.320Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 1.345.955 -559.960 399.673 -873.754İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-212.441 32.276 -309.717 -15.621İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-250.089 568.349 -152.189 22.136İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)37.648 -536.073 -157.528 -37.757Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-835.148.189 -93.799.592 -388.337.810 -22.752.554Matematik Karşılıklar (-)-835.597.594 -93.528.250 -388.731.049 -22.872.740Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-713.568.424 -69.368.176 -329.279.171 -20.230.095Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-122.029.170 -24.160.074 -59.451.878 -2.642.645Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 449.405 -271.342 393.239 120.186Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)449.405 -271.342 393.239 120.186Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-11.687.617 -6.303.516 -3.632.436 -2.864.080Faaliyet Giderleri (-)32 -284.921.255 -182.043.857 -92.622.557 -67.204.806TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT293.155.514 162.293.733 97.981.482 72.397.807EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 364.201.104 311.656.902 129.592.171 107.715.848Fon İşletim Gelirleri25 264.466.286 219.280.675 93.787.279 78.920.053Yönetim Gideri Kesintisi25 56.168.398 44.359.790 19.863.607 13.972.887Giriş Aidatı Gelirleri25 28.172.986 37.206.657 10.202.689 11.828.587Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 15.073.843 10.498.035 5.628.220 2.898.386Diğer Teknik Gelirler25 319.591 311.745 110.376 95.935EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -264.224.970 -242.219.552 -94.626.325 -82.595.267Toplam Fon Giderleri (-)-9.698.328 -20.039.696 -4.078.383 -6.533.775Faaliyet Giderleri (-)32 -235.291.865 -205.121.847 -83.579.932 -70.275.602Diğer Teknik Giderler (-)-18.554.254 -15.121.325 -6.764.274 -5.285.942Ceza Ödemeleri (-)-680.523 -1.936.684 -203.736 -499.948TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK99.976.134 69.437.350 34.965.846 25.120.581II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-660.994 -962.749 -209.209 -565.083TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT293.155.514 162.293.733 97.981.482 72.397.807TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK99.976.134 69.437.350 34.965.846 25.120.581GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ392.470.654 230.768.334 132.738.119 96.953.305YATIRIM GELİRLERİ26 149.485.098 116.901.341 55.931.497 36.722.784Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler61.802.641 89.737.426 25.973.585 50.278.126Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar5.024.016 21.384.243 1.998.236 8.607.593Finansal Yatırımların Değerlemesi48.322.713 -9.961.465 11.959.953 -25.680.316Kambiyo Karları36 22.088.374 6.605.796 11.026.365 199.289İştiraklerden Gelirler26 8.865.764 5.191.763 3.366.672 1.883.991Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 700.653 636.384 243.497 220.436Diğer Yatırımlar2.680.937 3.307.194 1.363.189 1.213.665YATIRIM GİDERLERİ (-)-37.234.154 -43.995.902 -11.995.297 -15.632.810Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-10.459.113 -11.252.269 -3.489.623 -3.980.336Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-7.493 -305.979 0 -305.979Kambiyo Zararları (-)36 -3.130.877 -4.659.833 -968.962 -1.871.340Amortisman Giderleri (-)5 -23.636.671 -27.777.821 -7.536.712 -9.475.155DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)338.368 16.788.426 -820.733 9.317.010Karşılıklar Hesabı (+/-)47 350.741 -2.118.777 -2.493.960 226.475Reeskont Hesabı (+/-)47 123.811 100.794 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 498.510 18.791.952 1.672.674 9.133.195Diğer Gelir ve Karlar84.924 886.687 84.924 19.370Diğer Gider ve Zararlar (-)-719.618 -872.230 -84.371 -62.030DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 390.607.920 237.472.199 138.129.126 96.065.289Dönem Karı veya Zararı505.059.966 320.462.199 175.853.586 127.360.289Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -114.452.046 -82.990.000 -37.724.460 -31.295.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları390.607.920 237.472.199 138.129.126 96.065.289Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.251.067.207 668.140.165Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.039.479 609.114Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri467.452.498 385.430.145Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-429.736.137 -291.598.051Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-247.151.483 -239.575.119Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.043.671.564 523.006.254Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-111.143.213 -77.827.641Diğer Nakit Girişleri303.541.911 108.164.430Diğer Nakit Çıkışları (-)-59.633.186 -160.383.333Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit1.176.437.076 392.959.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı1.889.065 2.510.579Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -22.692.233 -13.240.621Mali Varlık İktisabı (-)-1.120.683.735 -724.455.242Mali Varlıkların Satışı5.024.016 567.834.589Alınan Faiz139.421.566 189.245.791Alınan Temettüler4.999.889 4.828.118Diğer Nakit Girişleri353.025.224 23.857.193Diğer Nakit Çıkışları (-)-52.945.194 -345.287.194Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-691.961.402 -294.706.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -287.440.317 -136.125.454Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-287.440.317 -136.125.454KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış197.035.357 -37.872.531Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 286.581.598 338.091.030Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 483.616.955 300.218.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-19.146 -19.146 -19.146Varlıklarda Değer Artışı15 35.604.163 35.604.163 35.604.163Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 39.174 5.499.269 700.728 6.239.171 6.239.171Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)237.472.199 237.472.199 237.472.199Dağıtılan Temettü38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454Yedeklere Transfer15 17.460.464 19.805.634 86.770.899 -124.036.997 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -20.843.730 173.916.965 52.676.523 119.582.027 237.472.199 99.448.038 1.092.252.022 1.092.252.022Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar14.644 14.644 14.644Varlıklarda Değer Artışı15 -13.181.104 -13.181.104 -13.181.104Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 4.705.257 2.794.744 7.500.001 7.500.001Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)390.607.920 390.607.920 390.607.920Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.956.232 26.943.603 24.101.472 -77.956.708 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 38.455.140 200.873.197 79.620.126 141.635.897 390.607.920 102.198.183 1.383.390.463 1.383.390.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884487BIST