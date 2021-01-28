***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 666.497.704 656.922.735Kasa14 104 219Bankalar14 444.769.124 477.786.945Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 221.728.476 179.135.571FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 4.294.235.244 3.064.282.042Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 920.341.874 886.943.685Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 260.119.043 191.398.602Krediler11 360.254.858 52.714.137Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 2.759.735.890 1.937.750.426Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -4.524.808ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 30.604.323.752 23.051.046.800Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 68.631.908 64.328.597Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 63.328.266 40.071.706Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 30.477.366.152 22.951.649.071Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 0 12.413Personelden Alacaklar12 0 12.413DİĞER ALACAKLAR139.807.221 38.467.083Verilen Depozito Ve Teminatlar183.530 160.731Diğer Çeşitli Alacaklar47 139.623.691 38.430.163Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -123.811GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 60.454.977 49.478.060Ertelenmiş Üretim Giderleri28.943.962 32.810.452Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri229.676 187.774Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler31.281.339 16.479.834DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 19.808 17.048Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları11.364 8.604CARİ VARLIKLAR TOPLAMI35.765.338.706 26.860.226.181CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR267.372.838 242.224.002Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 184.834.492 153.068.758Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 56.041.450 54.127.336Demirbaş ve Tesisatlar6 6.443.616 5.943.075Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 16.537.182 14.111.319Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 65.590.343 59.463.348Birikmiş Amortismanlar (-)6 -67.366.719 -49.782.308MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 16.616.741 16.840.377Haklar8 101.850.144 90.121.930Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -85.233.403 -73.281.553GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI5.032.723 2.725.005Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler5.032.723 2.725.005DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI301.784.495 274.551.577TOPLAM VARLIKLAR36.067.123.201 27.134.777.758YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.812.019 4.999.036Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.985.424 14.952.011Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -10.173.405 -9.952.975ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 30.870.615.962 23.233.734.534Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 37.748.769 44.297.453Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 5.563.279 4.479.832Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 30.822.902.731 23.180.814.298Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4.401.183 4.142.951İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 154.018 94.256Ortaklara Borçlar19,45 92.787 60.849Personele Borçlar19 61.036 33.290Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 195 117DİĞER BORÇLAR19 21.693.248 32.795.799Alınan Depozito ve Teminatlar19 899.244 973.972Diğer Çeşitli Borçlar19,47 20.794.004 31.821.827SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 3.413.305.496 2.432.168.782Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 47.475.659 53.772.339Matematik Karşılıklar - Net17 3.185.639.115 2.231.797.169Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 126.602.797 106.773.754İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net184.336 391.457Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 53.403.589 39.434.063ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI41.123.566 49.012.353Ödenecek Vergi ve Fonlar18.477.353 13.874.687Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.499.300 3.289.009Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler2.190 399Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 136.125.818 119.305.000Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -116.981.095 -87.456.742DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 34.209.243 29.037.733Maliyet Giderleri Karşılığı23 34.209.243 29.037.733GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 13.052.342 7.303.198Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 378.719 327.171Gider Tahahkkukları19 12.672.940 6.975.344Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.398.965.894 25.789.145.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 49.878.800 48.770.362Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 90.649.910 95.524.721Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -40.771.110 -46.754.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 26.177.882 22.016.074Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 26.177.882 22.016.074GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 10.836.662 1.173.101Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 10.836.662 1.173.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI86.893.344 71.959.537ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ5.680.764 4.190.243Sermayeye Eklenecek Satış Karları5.680.764 4.190.243KAR YEDEKLERİ532.334.438 387.995.454Yasal Yedekler15 197.525.862 170.931.830Statü Yedekleri15 79.620.126 52.676.523Olağanüstü Yedekler15 122.005.563 120.044.612Özel Fonlar, Yedekler20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 121.255.510 50.937.622Diğer Kar Yedekleri15 -8.722.623 -6.595.133GEÇMİŞ YILLAR KARLARI93.907.409 93.952.008GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI519.341.352 357.534.825Dönem Net Karı518.987.222 335.438.903Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı354.130 22.095.922AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.581.263.963 1.273.672.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE36.067.123.201 27.134.777.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 591.910 548.127Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)591.910 548.127Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 591.066 542.357Brüt Yazılan Primler (+)998.199 1.052.251Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -407.133 -509.894Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)844 -12.740Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-16.528 -36.012Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 17.372 23.272Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 18.510Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 28.897Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 -10.387Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -1.521.624 -1.573.382Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-218.820 -346.843Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-162.654 -232.322Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-230.842 -262.148Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 68.188 29.826Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-56.166 -114.521Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-6.290 -132.037Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -49.876 17.516İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-38.208 -96İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-40.206 4.039İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)1.998 -4.135Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-20.288 -10.240Faaliyet Giderleri (-)32 -1.244.308 -1.216.203Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-929.714 -1.025.255HAYAT TEKNİK GELİR5 2.179.293.930 1.493.819.611Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.665.368.474 1.193.744.545Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.659.072.638 1.206.792.924Brüt Yazılan Primler (+)1.684.083.168 1.229.029.128Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -25.010.530 -22.236.204Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)6.295.836 -13.048.379Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)6.590.615 -13.885.169Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -294.779 836.790Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 499.907.634 291.740.654Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)14.017.822 8.334.412Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)14.017.822 8.334.412HAYAT TEKNİK GİDER5 -1.851.680.989 -1.229.741.045Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-596.648.802 -597.008.631Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-571.191.067 -572.323.682Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-579.981.710 -583.093.822Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 8.790.643 10.770.140Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-25.457.735 -24.684.949Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-29.627.117 -27.001.309Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 4.169.382 2.316.360İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)245.329 18.792İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)319.412 581.948İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-74.083 -563.156Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-873.200.220 -335.824.825Matematik Karşılıklar (-)-873.563.387 -336.534.290Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-758.232.968 -284.505.220Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-115.330.419 -52.029.070Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 363.167 709.465Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)363.167 709.465Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-13.949.238 -11.699.233Faaliyet Giderleri (-)32 -368.128.058 -285.227.148TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT327.612.941 264.078.566EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 506.282.690 427.720.032Fon İşletim Gelirleri25 368.730.550 304.264.809Yönetim Gideri Kesintisi25 76.875.084 58.862.051Giriş Aidatı Gelirleri25 38.341.466 49.513.171Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 21.610.394 14.661.983Diğer Teknik Gelirler25 725.196 418.018EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -360.755.917 -337.039.910Toplam Fon Giderleri (-)-12.673.070 -27.174.746Faaliyet Giderleri (-)32 -321.323.467 -286.889.993Diğer Teknik Giderler (-)-25.079.317 -20.672.907Ceza Ödemeleri (-)-1.680.063 -2.302.264TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK145.526.773 90.680.122II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-929.714 -1.025.255TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT327.612.941 264.078.566TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK145.526.773 90.680.122GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ472.210.000 353.733.433YATIRIM GELİRLERİ26 246.997.683 167.325.031Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler108.429.056 98.075.472Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar9.739.740 25.045.421Finansal Yatırımların Değerlemesi58.888.029 16.533.659Kambiyo Karları36 27.683.158 10.053.255İştiraklerden Gelirler26 4.272.000 4.272.000Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 33.463.714 8.483.587Diğer Yatırımlar4.521.986 4.861.637YATIRIM GİDERLERİ (-)-58.836.450 -57.853.096Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-14.630.491 -14.681.714Yatırımlar Değer Azalışları (-)7 0 -225.114Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-7.493 -305.979Kambiyo Zararları (-)36 -12.844.054 -5.563.894Amortisman Giderleri (-)5 -31.354.412 -37.076.395DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-12.692.920 13.634.457Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -5.921.460 -6.451.638Reeskont Hesabı (+/-)47 123.811 100.794Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -6.367.535 20.236.379Diğer Gelir ve Karlar267.964 886.689Diğer Gider ve Zararlar (-)-795.700 -1.137.767DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 519.341.352 357.534.825Dönem Karı veya Zararı647.678.313 476.839.825Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -128.336.961 -119.305.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları37 519.341.352 357.534.825Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.675.955.915 1.011.053.647Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.083.447 425.122Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri595.094.171 402.513.328Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-579.981.710 -210.698.038Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-333.196.046 -366.174.495Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.358.955.777 837.119.564Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-148.829.353 -107.482.874Diğer Nakit Girişleri322.740.193 164.288.940Diğer Nakit Çıkışları (-)-99.972.183 -180.540.806Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit1.432.894.434 713.384.824YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı4.521.986 3.798.622Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -18.171.456 -18.373.707Mali Varlık İktisabı (-)-1.395.741.933 -1.006.922.828Mali Varlıkların Satışı32.225.057 626.136.367Alınan Faiz216.598.763 218.181.004Alınan Temettüler4.999.889 4.828.118Diğer Nakit Girişleri398.473.524 40.857.112Diğer Nakit Çıkışları (-)-100.605.182 -497.273.490Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-857.699.352 -628.768.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -287.440.317 -136.125.454Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-287.440.317 -136.125.454KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış287.754.765 -51.509.432Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 286.581.598 338.091.030Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 574.336.363 286.581.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-2.059.022 -2.059.022 -2.059.022Varlıklarda Değer Artışı15 107.460.458 107.460.458 107.460.458Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 44.080 6.200.000 -3 6.244.077 6.244.077Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)357.534.825 357.534.825 357.534.825Dağıtılan Temettü38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454Yedeklere Transfer15 17.098.264 19.805.634 86.770.899 -123.674.797 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-2.127.490 -2.127.490 -2.127.490Varlıklarda Değer Artışı15 70.317.888 70.317.888 70.317.888Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 7.500.000 7.500.000 7.500.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)519.341.352 519.341.352 519.341.352Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905544BIST