***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









920.341.874Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 157.512.464 260.119.043Krediler11 433.983.107 360.254.858Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 2.844.013.152 2.759.735.890Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -6.216.421ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 30.300.489.942 30.604.323.752Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 78.325.457 68.631.908Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 77.070.896 63.328.266Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 30.150.096.163 30.477.366.152Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 334 0Personelden Alacaklar12 334 0DİĞER ALACAKLAR179.821.422 139.807.221Verilen Depozito Ve Teminatlar194.370 183.530Diğer Çeşitli Alacaklar47 179.627.052 139.623.691GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 59.426.846 60.454.977Ertelenmiş Üretim Giderleri33.667.713 28.943.962Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri248.653 229.676Gelir Tahakkukları950.754Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler24.559.726 31.281.339DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 32.464 19.808Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları24.020 11.364CARİ VARLIKLAR TOPLAMI35.330.252.510 35.765.338.706CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 31.824.579 33.391.595İştirakler9,45.d 31.824.579 33.391.595MADDİ VARLIKLAR278.640.947 267.372.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 184.834.492 184.834.492Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 60.557.841 56.041.450Demirbaş ve Tesisatlar6 6.446.814 6.443.616Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 16.648.635 16.537.182Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 77.880.335 65.590.343Birikmiş Amortismanlar (-)6 -73.019.644 -67.366.719MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 15.985.248 16.616.741Haklar8 103.592.521 101.850.144Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -88.049.979 -85.233.403Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar442.706 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.002.170 5.032.723Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.002.170 5.032.723DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR2.670.426 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 2.670.426 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI333.123.370 322.413.897TOPLAM VARLIKLAR35.663.375.880 36.087.752.603YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 7.810.459 4.812.019Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 19.182.958 14.985.424Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -11.372.499 -10.173.405ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 30.600.625.838 30.870.615.962Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 43.098.895 37.748.769Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 9.835.154 5.563.279Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 30.544.706.252 30.822.902.731Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar2.985.537 4.401.183İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 365.778 154.018Ortaklara Borçlar19,45 351.827 92.787Personele Borçlar19 13.670 61.036Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 281 195DİĞER BORÇLAR19 19.377.607 21.693.248Alınan Depozito ve Teminatlar19 1.040.893 899.244Diğer Çeşitli Borçlar19,47 18.336.714 20.794.004SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 3.546.665.490 3.413.305.496Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 53.000.009 47.475.659Matematik Karşılıklar - Net17 3.305.985.442 3.185.639.115Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 131.161.437 126.602.797İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net244.420 184.336Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 56.274.182 53.403.589ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI72.568.275 41.123.566Ödenecek Vergi ve Fonlar167.179.291 18.477.353Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.923.861 3.499.300Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler2.190 2.190Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 37.224.986 136.125.818Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -137.762.053 -116.981.095DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 33.045.971 34.209.243Maliyet Giderleri Karşılığı23 33.045.971 34.209.243GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 5.604.209 13.052.342Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 1.111.281 378.719Gider Tahahkkukları19 4.492.245 12.672.940Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.286.063.627 34.398.965.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 57.193.418 49.878.800Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 98.109.398 90.649.910Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -40.915.980 -40.771.110ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 28.862.419 26.177.882Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 28.862.419 26.177.882GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 10.836.662Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 10.836.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI86.055.837 86.893.344ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ6.776.307 5.680.764Sermayeye Eklenecek Satış Karları6.776.307 5.680.764KAR YEDEKLERİ614.153.954 537.075.154Yasal Yedekler15 235.992.186 200.873.197Statü Yedekleri15 119.576.273 79.620.126Olağanüstü Yedekler15 181.412.755 122.005.563Özel Fonlar, Yedekler45.650.000 20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 40.366.219 122.743.116Diğer Kar Yedekleri15 -8.843.479 -8.816.848GEÇMİŞ YILLAR KARLARI108.600.909 102.198.183GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI131.725.246 526.939.264Dönem Net Karı131.725.246 526.585.134Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 354.130AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.291.256.416 1.601.893.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE35.663.375.880 36.087.752.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 184.060 -107.499Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)184.060 -107.499Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 173.791 66.724Brüt Yazılan Primler (+)263.797 139.418Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -90.006 -72.694Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)10.269 -988Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)12.884 91.456Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -2.615 -92.444Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 -173.235Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 -212.551Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 39.316Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -395.820 -579.620Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-70.499 -275.482Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-50.001 -32.650Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-50.001 -97.210Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 64.560Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-20.498 -242.832Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-23.546 -325.006Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 3.048 82.174İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-15.728 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-18.258 -2.173İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)2.530 2.173Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-3.976 -813Faaliyet Giderleri (-)32 -305.617 -303.325Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-211.760 -687.119HAYAT TEKNİK GELİR5 678.061.628 650.134.647Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)377.451.489 501.103.313Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 382.986.108 501.299.479Brüt Yazılan Primler (+)393.532.374 510.040.374Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -10.546.266 -8.740.895Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-5.534.619 -196.166Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-9.771.995 -1.500.674Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 4.237.376 1.304.508Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 290.410.704 145.781.159Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)10.199.435 3.250.175Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)10.199.435 3.250.175HAYAT TEKNİK GİDER5 -622.332.986 -542.015.149Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-148.628.388 -166.214.796Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-144.090.246 -166.291.037Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-147.472.875 -168.823.763Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 3.382.629 2.532.726Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-4.538.142 76.241Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-2.549.162 966.162Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -1.988.980 -889.921İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-44.356 174.803İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-18.078 39.082İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-26.278 135.721Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-375.391.827 -267.608.550Matematik Karşılıklar (-)-375.330.777 -268.081.187Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-326.060.209 -240.728.380Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-49.270.568 -27.352.807Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -61.050 472.637Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-61.050 472.637Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.866.617 -4.613.553Faaliyet Giderleri (-)32 -95.401.798 -103.753.053TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT55.728.642 108.119.498EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 144.704.129 118.098.625Fon İşletim Gelirleri25 101.963.019 83.266.085Yönetim Gideri Kesintisi25 26.392.626 18.485.706Giriş Aidatı Gelirleri25 8.651.988 11.488.913Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 7.592.296 4.759.476Diğer Teknik Gelirler25 104.200 98.445EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -89.601.094 -94.746.384Toplam Fon Giderleri (-)-3.030.879 -3.372.036Faaliyet Giderleri (-)32 -78.381.905 -85.270.226Diğer Teknik Giderler (-)-8.051.825 -5.814.849Ceza Ödemeleri (-)-136.485 -289.273TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK55.103.035 23.352.241II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-211.760 -687.119TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT55.728.642 108.119.498TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK55.103.035 23.352.241GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ110.619.917 130.784.620YATIRIM GELİRLERİ26 79.854.075 43.254.011Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler15.070.603 16.464.452Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar12.177.811 1.632.587Finansal Yatırımların Değerlemesi32.506.573 16.469.189Kambiyo Karları36 14.598.399 5.522.634İştiraklerden Gelirler26 3.847.248 2.112.882Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 251.504 226.980Diğer Yatırımlar1.401.937 825.287YATIRIM GİDERLERİ (-)-19.010.393 -12.998.499Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-5.432.720 -3.649.649Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 -7.493Kambiyo Zararları (-)36 -5.008.600 -1.025.219Amortisman Giderleri (-)5 -8.569.073 -8.316.138DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-2.513.367 -1.666.923Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -4.336.738 156.343Reeskont Hesabı (+/-)47 0 123.811Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 2.384.586 -1.341.414Diğer Gider ve Zararlar (-)-561.215 -605.663DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 131.725.246 122.925.209Dönem Karı veya Zararı168.950.232 159.373.209Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -37.224.986 -36.448.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları131.725.246 122.925.209Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri280.961.914 510.179.792Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4.271.875 1.937.610Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri201.983.994 197.831.619Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-147.522.876 -166.323.686Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-97.807.449 -78.998.645Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit241.887.458 464.626.690Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-156.906.776 -33.897.545Diğer Nakit Girişleri432.271.843 109.896.158Diğer Nakit Çıkışları (-)-111.140.068 -213.432.702Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit406.112.457 327.192.601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı1.027.882 528.287Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -6.472.992 -9.622.010Mali Varlık İktisabı (-)-266.636.755 -109.498.219Mali Varlıkların Satışı100.058.471 1.632.587Alınan Faiz29.280.568 17.503.259Alınan Temettüler6.874.708 4.999.889Diğer Nakit Girişleri19.068.416 196.271.764Diğer Nakit Çıkışları (-)-167.339.191 -56.121.698Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-284.138.893 45.693.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -368.339.893 -287.440.317Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-368.339.893 -287.440.317KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-246.366.329 85.446.143Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 574.336.363 286.581.598Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 327.970.034 372.027.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar1.080 1.080 1.080Varlıklarda Değer Artışı15 -58.624.800 -58.624.800 -58.624.800Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 4.705.257 2.794.744 7.500.001 7.500.001Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)122.925.209 122.925.209 122.925.209Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.956.232 26.943.603 24.101.472 -77.956.708 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -6.988.556 200.873.197 79.620.126 141.622.333 122.925.209 102.198.183 1.070.250.492 1.070.250.492Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-26.631 -26.631 -26.631Varlıklarda Değer Artışı15 -82.376.897 -82.376.897 -82.376.897Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 1.237.088 7.144.138 8.381.226 8.381.226Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)131.725.246 131.725.246 131.725.246Dağıtılan Temettü38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893Yedeklere Transfer15 35.118.989 39.956.147 85.502.735 -159.836.459 -741.412 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 40.366.219 235.992.186 119.576.273 224.995.583 131.725.246 108.600.909 1.291.256.416 1.291.256.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931455BIST