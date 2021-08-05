***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 372.975.571 666.497.704Kasa14 5.378 104Bankalar14 125.120.220 444.769.124Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -500.263 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 248.350.236 221.728.476FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 4.989.201.671 4.294.235.244Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 991.978.504 920.341.874Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 183.966.933 260.119.043Krediler11 510.578.310 360.254.858Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 3.308.894.345 2.759.735.890Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -6.216.421ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 32.569.951.292 30.604.323.752Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 72.940.505 68.631.908Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 89.817.954 63.328.266Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 32.412.195.407 30.477.366.152Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 0 0Personelden Alacaklar12 0 0DİĞER ALACAKLAR135.360.520 139.807.221Verilen Depozito Ve Teminatlar1.211.706 183.530Diğer Çeşitli Alacaklar47 134.148.814 139.623.691GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 68.314.392 60.454.977Ertelenmiş Üretim Giderleri34.802.921 28.943.962Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri274.927 229.676Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler33.236.544 31.281.339DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 24.174 19.808Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları15.730 11.364CARİ VARLIKLAR TOPLAMI38.135.827.620 35.765.338.706CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR294.379.726 267.372.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 184.820.719 184.834.492Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 70.073.473 56.041.450Demirbaş ve Tesisatlar6 6.261.245 6.443.616Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 16.841.860 16.537.182Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 89.265.685 65.590.343Birikmiş Amortismanlar (-)6 -78.175.730 -67.366.719MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 18.698.225 16.616.741Haklar8 105.391.198 101.850.144Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -89.839.335 -85.233.403Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar3.146.362GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.963.644 5.032.723Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler2.963.644 5.032.723DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI328.803.788 301.784.495TOPLAM VARLIKLAR38.464.631.408 36.067.123.201YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20,34 10.174.674 4.812.019Kredi Kuruluşlarına Borçlar20 280Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 22.508.374 14.985.424Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -12.333.980 -10.173.405ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 32.823.404.164 30.870.615.962Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 41.785.049 37.748.769Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 10.391.252 5.563.279Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 32.767.336.991 30.822.902.731Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar3.890.872 4.401.183İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 106.506 154.018Ortaklara Borçlar19,45 89.798 92.787Personele Borçlar19 16.428 61.036Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 280 195DİĞER BORÇLAR19 47.341.769 21.693.248Alınan Depozito ve Teminatlar19 1.106.179 899.244Diğer Çeşitli Borçlar19,47 46.235.590 20.794.004SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 3.964.222.690 3.413.305.496Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 53.869.312 47.475.659Matematik Karşılıklar - Net17 3.702.302.198 3.185.639.115Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 148.594.516 126.602.797İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net389.412 184.336Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 59.067.252 53.403.589ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI76.838.244 41.123.566Ödenecek Vergi ve Fonlar31.377.060 18.477.353Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.567.980 3.499.300Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler2.190 2.190Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 90.363.762 136.125.818Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -48.472.748 -116.981.095DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 30.264.342 34.209.243Maliyet Giderleri Karşılığı23 30.264.342 34.209.243GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 8.266.143 13.052.342Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 1.198.983 378.719Gider Tahahkkukları19 7.066.477 12.672.940Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.960.618.532 34.398.965.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR34 64.281.149 49.878.800Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 104.813.569 90.649.910Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -40.532.420 -40.771.110ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 29.336.817 26.177.882Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 29.336.817 26.177.882GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 7.919.319 10.836.662Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 7.919.319 10.836.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI101.537.285 86.893.344ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ6.776.307 5.680.764Sermayeye Eklenecek Satış Karları6.776.307 5.680.764KAR YEDEKLERİ15,16 620.487.422 532.334.438Yasal Yedekler15 232.209.851 197.525.862Statü Yedekleri15 119.576.273 79.620.126Olağanüstü Yedekler15 181.412.755 122.005.563Özel Fonlar, Yedekler45.650.000 20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 50.361.166 121.255.510Diğer Kar Yedekleri15 -8.722.623 -8.722.623GEÇMİŞ YILLAR KARLARI93.165.997 93.907.409GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI252.045.865 519.341.352Dönem Net Karı252.045.865 518.987.222Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 354.130AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.402.475.591 1.581.263.963TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE38.464.631.408 36.067.123.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 445.467 283.568 261.407 391.067Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)445.467 283.568 261.407 391.067Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 742.444 178.442 568.653 111.718Brüt Yazılan Primler (+)979.237 369.278 715.440 229.860Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -236.793 -190.836 -146.787 -118.142Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-296.977 105.126 -307.246 106.114Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-331.595 100.248 -344.479 8.792Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 34.618 4.878 37.233 97.322Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 173.235Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 212.551Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 -39.316Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -1.103.770 -735.353 -707.950 -155.733Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-57.758 -107.690 12.741 167.792Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-64.001 -87.652 -14.000 -55.002Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-150.821 -152.212 -100.820 -55.002Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 86.820 64.560 86.820Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)6.243 -20.038 26.741 222.794Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-12.759 -23.219 10.787 301.787Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 19.002 3.181 15.954 -78.993İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-25.787 0 -10.059 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-26.178 -3.746 -7.920 -1.573İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)391 3.746 -2.139 1.573Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-17.958 -5.437 -13.982 -4.624Faaliyet Giderleri (-)32 -1.002.267 -622.226 -696.650 -318.901Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-658.303 -451.785 -446.543 235.334HAYAT TEKNİK GELİR5 1.249.609.904 1.144.593.833 571.548.276 494.459.186Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)771.475.402 872.891.976 394.023.913 371.788.663Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 777.572.078 864.982.798 394.585.970 363.683.319Brüt Yazılan Primler (+)794.711.772 879.531.012 401.179.398 369.490.638Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -17.139.694 -14.548.214 -6.593.428 -5.807.319Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-6.096.676 7.909.178 -562.057 8.105.344Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-10.814.959 5.341.524 -1.042.964 6.842.198Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 4.718.283 2.567.654 480.907 1.263.146Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 460.868.810 265.133.589 170.458.106 119.352.430Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17.265.692 6.568.268 7.066.257 3.318.093Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)17.265.692 6.568.268 7.066.257 3.318.093HAYAT TEKNİK GİDER5 -1.138.222.617 -949.419.801 -515.889.631 -407.404.652Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-300.763.169 -302.352.819 -152.134.781 -136.138.023Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-273.629.208 -292.769.862 -129.538.962 -126.478.825Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-279.976.680 -297.101.750 -132.503.805 -128.277.987Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 6.347.472 4.331.888 2.964.843 1.799.162Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-27.133.961 -9.582.957 -22.595.819 -9.659.198Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-26.029.097 -10.529.239 -23.479.935 -11.495.401Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -1.104.864 946.282 884.116 1.836.203İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-179.289 97.276 -134.933 -77.527İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-113.868 -97.900 -95.790 -136.982İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-65.421 195.176 -39.143 59.455Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-640.654.814 -446.810.379 -265.262.987 -179.201.829Matematik Karşılıklar (-)-640.210.752 -446.866.545 -264.879.975 -178.785.358Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-552.528.698 -384.289.253 -226.468.489 -143.560.873Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-87.682.054 -62.577.292 -38.411.486 -35.224.485Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -444.062 56.166 -383.012 -416.471Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-444.062 56.166 -383.012 -416.471Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-5.645.705 -8.055.181 -2.779.088 -3.441.628Faaliyet Giderleri (-)32 -190.979.640 -192.298.698 -95.577.842 -88.545.645TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT111.387.287 195.174.032 55.658.645 87.054.534EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 291.099.686 234.608.933 146.395.557 116.510.308Fon İşletim Gelirleri25 207.570.867 170.679.007 105.607.848 87.412.922Yönetim Gideri Kesintisi25 52.463.150 36.304.791 26.070.524 17.819.085Giriş Aidatı Gelirleri25 16.841.793 17.970.297 8.189.805 6.481.384Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 14.032.982 9.445.623 6.440.686 4.686.147Diğer Teknik Gelirler25 190.894 209.215 86.694 110.770EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -180.306.515 -169.598.645 -90.705.421 -74.852.261Toplam Fon Giderleri (-)-5.725.059 -5.619.945 -2.694.180 -2.247.909Faaliyet Giderleri (-)32 -158.571.039 -151.711.933 -80.189.134 -66.441.707Diğer Teknik Giderler (-)-15.786.457 -11.789.980 -7.734.632 -5.975.131Ceza Ödemeleri (-)-223.960 -476.787 -87.475 -187.514TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK110.793.171 65.010.288 55.690.136 41.658.047II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-658.303 -451.785 -446.543 235.334TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT111.387.287 195.174.032 55.658.645 87.054.534TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK110.793.171 65.010.288 55.690.136 41.658.047GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ221.522.155 259.732.535 110.902.238 128.947.915YATIRIM GELİRLERİ26 156.805.357 92.326.509 75.798.530 46.913.380Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler41.165.896 35.829.056 26.095.293 19.364.604Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26.057.831 3.025.780 13.880.020 1.393.193Finansal Yatırımların Değerlemesi60.708.067 36.362.760 28.201.494 19.893.571Kambiyo Karları36 20.719.053 11.062.009 6.120.654 5.539.375İştiraklerden Gelirler26 5.000.000 4.272.000 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 504.214 457.156 252.710 230.176Diğer Yatırımlar2.650.296 1.317.748 1.248.359 492.461YATIRIM GİDERLERİ (-)-36.744.984 -25.238.857 -17.734.591 -12.240.358Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-9.845.606 -6.969.490 -4.412.886 -3.319.841Yatırımlar Değer Azalışları (-)7 0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-392.404 -7.493 -392.404 0Kambiyo Zararları (-)36 -8.750.947 -2.161.915 -3.742.347 -1.136.696Amortisman Giderleri (-)5 -17.756.027 -16.099.959 -9.186.954 -7.783.821DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-8.810.774 1.159.101 -6.297.407 2.826.024Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -4.388.729 2.844.701 -51.991 2.688.358Reeskont Hesabı (+/-)47 0 123.811 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -3.771.215 -1.174.164 -6.155.801 167.250Diğer Gider ve Zararlar (-)-650.830 -635.247 -89.615 -29.584DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 252.045.865 251.251.702 119.167.867 126.167.375Dönem Karı veya Zararı332.771.754 327.979.288 162.668.770 166.446.961Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -80.725.889 -76.727.586 -43.500.903 -40.279.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları252.045.865 251.251.702 119.167.867 126.167.375Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri725.452.334 825.595.651Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4.827.973 2.654.332Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri282.745.744 309.077.113Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-280.127.501 -217.760.596Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-162.347.568 -156.453.079Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit570.550.982 763.113.421Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-67.617.471 -71.593.514Diğer Nakit Girişleri365.794.282 291.796.844Diğer Nakit Çıkışları (-)-23.006.194 -61.341.632Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit845.721.599 921.975.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı2.650.296 822.748Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -23.045.474 -10.813.206Mali Varlık İktisabı (-)-729.737.579 -867.393.605Mali Varlıkların Satışı100.058.471 3.025.780Alınan Faiz66.507.788 58.240.377Alınan Temettüler6.874.708 4.999.889Diğer Nakit Girişleri28.479.495 337.541.679Diğer Nakit Çıkışları (-)-210.814.843 -56.121.698Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-759.027.138 -529.698.036FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -368.339.893 -287.440.317Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-368.339.893 -287.440.317KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-281.645.432 104.836.766Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 574.336.363 286.581.598Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 292.690.931 391.418.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 19.771.482 19.771.482 19.771.482Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 7.500.000 7.500.000 7.500.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)251.251.702 251.251.702 251.251.702Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 70.709.104 197.525.862 79.620.126 141.741.194 251.251.702 93.907.409 1.264.755.397 1.264.755.397Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 -70.894.344 -70.894.344 -70.894.344Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 8.400.000 8.400.000 8.400.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)252.045.865 252.045.865 252.045.865Dağıtılan Temettü38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893Yedeklere Transfer15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.361.166 232.209.851 119.576.273 225.116.439 252.045.865 93.165.997 1.402.475.591 1.402.475.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955113BIST