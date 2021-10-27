***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 304.935.738 666.497.704Kasa14 680 104Bankalar14 53.432.336 444.769.124Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 251.502.722 221.728.476FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 5.452.444.424 4.294.235.244Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 91.744.821 30.604.323.752Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 79.253.781 68.631.908Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 98.490.536 63.328.266Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 33.719.003.078 30.477.366.152Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 0 0DİĞER ALACAKLAR149.465.165 139.807.221Verilen Depozito Ve Teminatlar1.254.795 183.530Diğer Çeşitli Alacaklar47 148.210.370 139.623.691GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 66.222.434 60.454.977Ertelenmiş Üretim Giderleri39.024.356 28.943.962Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri479.874 229.676Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler26.718.204 31.281.339DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 32.143 19.808Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları23.699 11.364CARİ VARLIKLAR TOPLAMI39.864.844.725 35.765.338.706CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR297.163.339 267.372.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 184.820.719 184.834.492Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 69.249.951 56.041.450Demirbaş ve Tesisatlar6 6.263.157 6.443.616Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.760.690 16.537.182Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 94.066.203 65.590.343Birikmiş Amortismanlar (-)6 -84.289.855 -67.366.719MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 16.530.351 16.616.741Haklar8 105.435.625 101.850.144Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -92.879.255 -85.233.403Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar3.973.981GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.667.214 5.032.723Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler2.667.214 5.032.723DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI329.123.097 301.784.495TOPLAM VARLIKLAR40.193.967.822 36.067.123.201YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20,34 59.782.479 4.812.019Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 23.473.691 14.985.424Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -12.785.308 -10.173.405Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)49.094.096ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 34.153.969.630 30.870.615.962Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 47.381.655 37.748.769Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 9.705.651 5.563.279Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 34.092.018.449 30.822.902.731Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4.863.875 4.401.183İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 185.612 154.018Ortaklara Borçlar19,45 163.819 92.787Personele Borçlar19 21.513 61.036Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 280 195DİĞER BORÇLAR19 15.051.949 21.693.248Alınan Depozito ve Teminatlar19 1.182.742 899.244Diğer Çeşitli Borçlar19,47 13.869.207 20.794.004SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 4.149.797.180 3.413.305.496Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 59.193.950 47.475.659Matematik Karşılıklar - Net17 3.876.539.530 3.185.639.115Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 150.889.557 126.602.797İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net117.559 184.336Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 63.056.584 53.403.589ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI89.078.381 41.123.566Ödenecek Vergi ve Fonlar21.626.411 18.477.353Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri4.127.346 3.499.300Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler2.170 2.190Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 155.806.150 136.125.818Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -92.483.696 -116.981.095DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 34.744.085 34.209.243Maliyet Giderleri Karşılığı23 34.744.085 34.209.243GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 12.576.628 13.052.342Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 836.894 378.719Gider Tahahkkukları19 11.739.051 12.672.940Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI38.515.185.944 34.398.965.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR34 66.028.758 49.878.800Finansal Kiralama İşl 21 3.119.548 10.836.662Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 3.119.548 10.836.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI100.904.841 86.893.344ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ6.776.307 5.680.764Sermayeye Eklenecek Satış Karları6.776.307 5.680.764KAR YEDEKLERİ15,16 627.180.564 532.334.438Yasal Yedekler15 232.209.851 197.525.862Statü Yedekleri15 119.576.273 79.620.126Olağanüstü Yedekler15 181.412.755 122.005.563Özel Fonlar, Yedekler45.650.000 20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 57.054.308 121.255.510Diğer Kar Yedekleri15 -8.722.623 -8.722.623GEÇMİŞ YILLAR KARLARI93.165.997 93.907.409GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI420.754.169 519.341.352Dönem Net Karı420.754.169 518.987.222Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 354.130AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.577.877.037 1.581.263.963TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE40.193.967.822 36.067.123.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 774.933 467.652 329.466 184.084Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)774.933 467.652 329.466 184.084Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.108.453 563.495 366.009 385.053Brüt Yazılan Primler (+)1.561.254 875.504 582.017 506.226Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -452.801 -312.009 -216.008 -121.173Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-333.520 -95.843 -36.543 -200.969Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-439.459 -146.114 -107.864 -246.362Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 105.939 50.271 71.321 45.393Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -2.238.602 -1.128.646 -1.134.832 -393.293Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-442.327 -122.915 -384.569 -15.225Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-124.001 -147.654 -60.000 -60.002Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-210.821 -215.842 -60.000 -63.630Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 86.820 68.188 0 3.628Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-318.326 24.739 -324.569 44.777Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-380.261 63.441 -367.502 86.660Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 12.750Faaliyet Giderleri (-)32 -1.784.156 -982.295 -781.889 -360.069Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-1.463.669 -660.994 -805.366 -209.209HAYAT TEKNİK GELİR5 1.875.711.591 1.865.464.425 626.101.687 720.870.592Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.283.427.012 1.315.051.711 511.951.610 442.159.735Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.294.811.783 1.307.444.604 517.239.705 442.461.806Brüt Yazılan Primler (+)1.317.805.389 1.327.010.115 523.093.617 447.479.103Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -22.993.606 -19.565.511 -5.853.912 -5.017.297Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-11.384.771 7.607.107 -5.288.095 -302.071Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-14.474.084 6.591.706 -3.659.125 1.250.182Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 3.089.313 1.015.401 -1.628.970 -1.552.253Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 567.540.782 537.480.591 106.671.972 272.347.002Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)24.743.797 12.932.123 7.478.105 6.363.855Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)24.743.797 12.932.123 7.478.105 6.363.855HAYAT TEKNİK GİDER5 -1.647.842.318 -1.572.308.911 -509.619.701 -622.889.110Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-438.839.467 -440.339.409 -138.076.298 -137.986.590Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-409.572.191 -423.734.763 -135.942.983 -130.964.901Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-420.713.874 -429.520.295 -140.737.194 -132.418.545Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 11.141.683 5.785.532 4.794.211 1.453.644Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-29.267.276 -16.604.646 -2.133.315 -7.021.689Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-31.121.854 -17.950.601 -5.092.757 -7.421.362Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 1.854.578 1.345.955 2.959.442 399.673İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)51.495 -212.441 230.784 -309.717İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)22.354 -250.089 136.222 -152.189İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)29.141 37.648 94.562 -157.528Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-889.323.600 -835.148.189 -248.668.786 -388.337.810Matematik Karşılıklar (-)-889.445.025 -835.597.594 -249.234.273 -388.731.049Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-775.289.585 -713.568.424 -222.760.887 -329.279.171Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-114.155.440 -122.029.170 -26.473.386 -59.451.878Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 121.425 449.405 565.487 393.239Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)121.425 449.405 565.487 393.239Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.625.594 -11.687.617 -3.979.889 -3.632.436Faaliyet Giderleri (-)32 -310.105.152 -284.921.255 -119.125.512 -92.622.557TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT227.869.273 293.155.514 116.481.986 97.981.482EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 10.202.689Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 20.114.309 15.073.843 6.081.327 5.628.220Diğer Teknik Gelirler25 261.473 319.591 70.579 110.376EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -274.659.097 -264.224.970 -94.352.582 -94.626.325Toplam Fon Giderleri (-)-7.917.134 -9.698.328 -2.192.075 -4.078.383Faaliyet Giderleri (-)32 -242.676.201 -235.291.865 -84.105.162 -83.579.932Diğer Teknik Giderler (-)-23.644.768 -18.554.254 -7.858.311 -6.764.274Ceza Ödemeleri (-)-420.994 -680.523 -197.034 -203.736TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK166.779.575 99.976.134 55.986.404 34.965.846II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-1.463.669 -660.994 -805.366 -209.209TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT227.869.273 293.155.514 116.481.986 97.981.482TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK166.779.575 99.976.134 55.986.404 34.965.846GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ393.185.179 392.470.654 171.663.024 132.738.119YATIRIM GELİRLERİ26 238.423.335 144.891.334 81.617.978 52.564.825Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler68.453.428 61.802.641 27.287.532 25.973.585Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar51.524.330 5.024.016 25.466.499 1.998.236Finansal Yatırımların Değerlemesi78.447.362 48.322.713 17.739.295 11.959.953Kambiyo Karları36 29.624.523 22.088.374 8.905.470 11.026.365İştiraklerden Gelirler26 5.000.000 4.272.000 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 769.694 700.653 265.480 243.497Diğer Yatırımlar4.603.998 2.680.937 1.953.702 1.363.189YATIRIM GİDERLERİ (-)-59.258.254 -37.234.154 -22.513.270 -11.995.297Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-15.288.135 -10.459.113 -5.442.529 -3.489.623Yatırımlar Değer Azalışları (-)7 -25.096 0 -25.096 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-1.161.075 -7.493 -768.671 0Kambiyo Zararları (-)36 -14.989.155 -3.130.877 -6.238.208 -968.962Amortisman Giderleri (-)5 -27.794.793 -23.636.671 -10.038.766 -7.536.712DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-5.427.814 338.368 3.382.960 -820.733Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -4.684.503 350.741 -295.774 -2.493.960Reeskont Hesabı (+/-)47 0 123.811 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 4.932 498.510 3.776.147 1.672.674Diğer Gelir ve Karlar0 84.924 0 84.924Diğer Gider ve Zararlar (-)-748.243 -719.618 -97.413 -84.371DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 420.754.169 386.014.156 168.708.304 134.762.454Dönem Karı veya Zararı566.922.446 500.466.202 234.150.692 172.486.914Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -146.168.277 -114.452.046 -65.442.388 -37.724.460Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları420.754.169 386.014.156 168.708.304 134.762.454Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.213.819.138 1.251.067.207Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4.142.372 2.039.479Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri427.200.722 467.452.498Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-420.924.695 -429.736.137Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-232.942.355 -247.151.483Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit991.295.182 1.043.671.564Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-111.628.419 -111.143.213Diğer Nakit Girişleri438.996.005 303.541.911Diğer Nakit Çıkışları (-)-32.147.771 -59.633.186Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit1.286.514.997 1.176.437.076YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı4.603.999 1.889.065Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -28.918.630 -22.692.233Mali Varlık İktisabı (-)-1.400.086.556 -1.120.683.735Mali Varlıkların Satışı202.084.660 5.024.016Alınan Faiz160.831.477 139.421.566Alınan Temettüler6.874.708 4.999.889Diğer Nakit Girişleri91.738.163 353.025.224Diğer Nakit Çıkışları (-)-227.303.379 -52.945.194Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-1.190.175.558 -691.961.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -368.339.893 -287.440.317Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-368.339.893 -287.440.317KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-272.000.454 197.035.357Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 574.336.363 286.581.598Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 302.335.909 483.616.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 -13.411.573 -13.411.573 -13.411.573Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 7.500.000 7.500.000 7.500.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)386.014.156 386.014.156 386.014.156Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 37.526.049 197.525.862 79.620.126 141.741.194 386.014.156 93.907.409 1.366.334.796 1.366.334.796Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 -64.201.202 -64.201.202 -64.201.202Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 8.400.000 8.400.000 8.400.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)420.754.169 420.754.169 420.754.169Dağıtılan Temettü38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893Yedeklere Transfer15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 57.054.308 232.209.851 119.576.273 225.116.439 420.754.169 93.165.997 1.577.877.037 1.577.877.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972976BIST