***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 623.685.692 423.270.464Kasa14 4.295 329Bankalar14 281.772.114 137.425.777Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 34.650 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 341.874.633 285.844.358FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 7.993.312.080 6.979.567.588Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 2.021.673.637 1.416.673.781Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 347.318.980 245.173.982Krediler11 299.904.689 666.954.397Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 5.330.631.195 4.656.981.849Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -6.216.421ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 48.577.324.799 43.382.969.262Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 102.187.141 83.672.634Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 180.647.102 141.939.713Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 48.299.493.130 43.162.359.489Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 41.409 0Personelden Alacaklar12 41.409 0DİĞER ALACAKLAR174.457.869 164.782.883Verilen Depozito Ve Teminatlar260.717 2.593.283Diğer Çeşitli Alacaklar47 174.197.152 162.189.600GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 109.910.859 96.696.317Ertelenmiş Üretim Giderleri58.373.244 50.587.431Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri227.366 993.426Gelir Tahakkukları575.732 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler50.734.517 45.115.460DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 13.694 13.216Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları5.250 4.772CARİ VARLIKLAR TOPLAMI57.478.746.402 51.047.299.730CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR244.787.593 369.127.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 128.130.000 254.912.500Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.300.000 7.300.000Makine ve Teçhizatlar6 86.458.972 81.676.515Demirbaş ve Tesisatlar6 6.921.520 6.849.300Motorlu Taşıtlar