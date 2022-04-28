***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
28.04.2022 18:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 623.685.692 423.270.464
Kasa
14 4.295 329
Bankalar
14 281.772.114 137.425.777
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 34.650 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 341.874.633 285.844.358
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 7.993.312.080 6.979.567.588
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.021.673.637 1.416.673.781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 347.318.980 245.173.982
Krediler
11 299.904.689 666.954.397
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 5.330.631.195 4.656.981.849
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 48.577.324.799 43.382.969.262
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 102.187.141 83.672.634
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 180.647.102 141.939.713
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 48.299.493.130 43.162.359.489
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 41.409 0
Personelden Alacaklar
12 41.409 0
DİĞER ALACAKLAR
174.457.869 164.782.883
Verilen Depozito Ve Teminatlar
260.717 2.593.283
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 174.197.152 162.189.600
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI