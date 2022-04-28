***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 623.685.692 423.270.464Kasa14 4.295 329Bankalar14 281.772.114 137.425.777Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 34.650 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 341.874.633 285.844.358FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 7.993.312.080 6.979.567.588Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 2.021.673.637 1.416.673.781Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 347.318.980 245.173.982Krediler11 299.904.689 666.954.397Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 5.330.631.195 4.656.981.849Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -6.216.421ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 48.577.324.799 43.382.969.262Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 102.187.141 83.672.634Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 180.647.102 141.939.713Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 48.299.493.130 43.162.359.489Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 41.409 0Personelden Alacaklar12 41.409 0DİĞER ALACAKLAR174.457.869 164.782.883Verilen Depozito Ve Teminatlar260.717 2.593.283Diğer Çeşitli Alacaklar47 174.197.152 162.189.600GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI