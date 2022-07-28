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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.07.2022 18:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 477.372.152 423.270.464
Kasa
14 9.092 329
Bankalar
14 111.336.995 137.425.777
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 366.026.065 285.844.358
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 8.808.589.018 6.979.567.588
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.302.863.918 1.416.673.781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 499.831.691 245.173.982
Krediler
11 435.007.201 666.954.397
Riski Hayat P
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 5,65 147.366.630 % 9,92  
BEYAZ 11,20 10.717.500 % 9,91  
CMENT 40,30 691.185 % 7,47  
LINK 37,70 9.539.559 % 6,68  
KRGYO 8,42 2.254.394 % 6,18  
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10:11 Alış Satış %  
Dolar 17,9417 17,9453 % 0,13  
Euro 18,3700 18,3858 % 0,60  
Sterlin 21,8867 21,9965 % 0,52  
Frank 18,7926 18,9058 % 0,45  
Riyal 4,7620 4,7858 % 0,04  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 10,90  
Altın Gr. 1.018 1.018 5,58  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.774 6.842 8,00  
Yarım 3.301 3.345 4,00  
Çeyrek 1.656 1.672 2,00  
Gümüş.Ons 20,18 20,22 0,19  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,09  
B. Petrol 103 103 0,71  
Seans Raporu 10:11
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