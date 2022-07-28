***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 477.372.152 423.270.464Kasa14 9.092 329Bankalar14 111.336.995 137.425.777Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 366.026.065 285.844.358FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 8.808.589.018 6.979.567.588Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 2.302.863.918 1.416.673.781Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 499.831.691 245.173.982Krediler11 435.007.201 666.954.397Riski Hayat P