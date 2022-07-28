***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
28.07.2022 18:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 477.372.152 423.270.464
Kasa
14 9.092 329
Bankalar
14 111.336.995 137.425.777
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 366.026.065 285.844.358
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 8.808.589.018 6.979.567.588
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.302.863.918 1.416.673.781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 499.831.691 245.173.982
Krediler
11 435.007.201 666.954.397
Riski Hayat P
10:132.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 12,24
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.556
En Düşük
2.548
10:1317,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:1318,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1004
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:131.018,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.019,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:11
|KRPLS
|5,65
|147.366.630
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|10.717.500
|% 9,91
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|LINK
|37,70
|9.539.559
|% 6,68
|
|KRGYO
|8,42
|2.254.394
|% 6,18
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|71,40
|7.881.758
|% -9,28
|
|LIDFA
|9,23
|10.146.596
|% -6,10
|
|VANGD
|4,23
|1.117.946
|% -4,51
|
|DOBUR
|62,10
|951.759
|% -4,31
|
|THYAO
|49,86
|217.929.501
|% 0,32
|
|KRPLS
|5,65
|147.366.630
|% 9,92
|
|FROTO
|288,30
|114.676.538
|% 1,16
|
|SISE
|21,36
|97.270.657
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,67
|64.389.200
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|147.366.630
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,65
|41.542.055
|% 2,48
|
|TSKB
|2,63
|44.096.236
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,67
|64.389.200
|% 0,65
|
|IHLAS
|0,57
|7.867.585
|% -1,72
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9417
|17,9453
|% 0,13
|
|Euro
|18,3700
|18,3858
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,8867
|21,9965
|% 0,52
|
|Frank
|18,7926
|18,9058
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7620
|4,7858
|% 0,04
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|10,90
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.774
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.301
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,09
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,71
|