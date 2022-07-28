***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 477.372.152 423.270.464Kasa14 9.092 329Bankalar14 111.336.995 137.425.777Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 366.026.065 285.844.358FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 8.808.589.018 6.979.567.588Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 2.302.863.918 1.416.673.781Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 499.831.691 245.173.982Krediler11 435.007.201 666.954.397Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 5.577.102.629 4.656.981.849Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -6.216.421ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 53.082.505.906 43.382.969.262Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 111.373.737 83.672.634Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 228.337.853 141.939.713Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 52.747.796.890 43.162.359.489Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR201.311.280 164.782.883Verilen Depozito Ve Teminatlar282.973 2.593.283Diğer Çeşitli Alacaklar47 201.028.307 162.189.600GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 125.871.853 96.696.317Ertelenmiş Üretim Giderleri75.377.559 50.587.431Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri241.725 993.426Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler50.252.569 45.115.460DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 14.251 13.216Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları5.807 4.772CARİ VARLIKLAR TOPLAMI62.695.664.460 51.047.299.730CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR246.273.884 369.127.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 128.130.000 254.912.500Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.300.000 7.300.000Makine ve Teçhizatlar6 90.568.162 81.676.515Demirbaş ve Tesisatlar6 7.024.153 6.849.300Motorlu Taşıtlar6 902.433 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 22.255.200 22.255.200Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 97.704.841 86.989.159Birikmiş Amortismanlar (-)6 -107.610.905 -91.448.056MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 26.182.653 29.715.593Haklar8 118.945.735 118.945.735Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -101.585.834 -95.563.358Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 8.822.752 6.333.216GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.888.441 5.746.613Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.888.441 5.746.613DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI290.107.171 417.351.491TOPLAM VARLIKLAR62.985.771.631 51.464.651.221YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20,34 128.484.647 108.376.420Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 24.227.811 21.349.482Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -11.690.219 -11.029.964Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)20 115.947.055 98.056.902ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 53.395.325.571 43.657.849.810Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 107.191.185 46.663.712Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 18.572.756 10.495.371Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 53.263.615.095 43.594.522.039Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 5.946.535 6.168.688İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 440.948 158.004Ortaklara Borçlar19,45 405.067 87.010Personele Borçlar19 35.496 70.714Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 385 280DİĞER BORÇLAR19 29.388.949 36.477.979Alınan Depozito ve Teminatlar19 1.539.584 1.252.192Diğer Çeşitli Borçlar19,47 27.849.365 35.225.787SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 6.690.879.240 5.564.248.500Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 107.904.303 75.725.695Devam Eden Riskler Karşılığı - Net17 257.390 0Matematik Karşılıklar - Net17 6.327.758.061 5.252.353.754Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 180.204.867 168.747.929İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 78.530 60.363Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 74.676.089 67.360.759ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI132.568.002 87.657.354Ödenecek Vergi ve Fonlar48.974.970 37.627.769Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri6.342.084 3.811.810Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler2.314 2.170Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 162.315.200 204.096.143Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -85.066.566 -157.880.538DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 49.911.158 37.560.416Maliyet Giderleri Karşılığı23 49.911.158 37.560.416GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 23.897.713 15.750.124Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 1.746.980 544.800Gider Tahahkkukları19 22.150.050 15.204.341Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 983DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI60.450.896.228 49.508.078.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR34 59.519.454 56.788.942Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 90.760.913 89.873.301Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -31.241.459 -33.084.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 46.352.329 34.449.313Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 46.352.329 34.449.313GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 4.387.093 16.160.924Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 4.387.093 16.160.924UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI110.258.876 107.399.179ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ6.805.994 6.776.307Sermayeye Eklenecek Satış Karları6.805.994 6.776.307KAR YEDEKLERİ15,16 1.531.805.700 633.646.305Yasal Yedekler15 275.009.149 232.209.851Statü Yedekleri15 166.373.202 119.576.273Olağanüstü Yedekler15 310.033.610 181.412.755Özel Fonlar, Yedekler73.724.766 45.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 716.153.248 65.114.877Diğer Kar Yedekleri15 -9.488.275 -10.317.451GEÇMİŞ YILLAR KARLARI93.136.309 93.165.997GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI362.868.524 685.584.826Dönem Net Karı362.868.524 685.584.826AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI2.424.616.527 1.849.173.435TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE62.985.771.631 51.464.651.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 85.121 445.467 -149.723 261.407Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)85.121 445.467 -149.723 261.407Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 382.803 742.444 347.088 568.653Brüt Yazılan Primler (+)627.359 979.237 389.491 715.440Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -244.556 -236.793 -42.403 -146.787Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-40.292 -296.977 -240.791 -307.246Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)15.275 -331.595 -145.207 -344.479Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -55.567 34.618 -95.584 37.233Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-257.390 0 -256.020 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-406.476 0 -400.669 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)149.086 0 144.649 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -2.728.678 -1.103.770 -1.611.458 -707.950Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.018.516 -57.758 -651.753 12.741Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-555.002 -64.001 -167.502 -14.000Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-555.002 -150.821 -167.502 -100.820Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 0 86.820 0 86.820Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-463.514 6.243 -484.251 26.741Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-636.038 -12.759 -676.261 10.787Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 172.524 19.002 192.010 15.954İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-33.068 -25.787 -17.314 -10.059İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-24.352 -26.178 -8.083 -7.920İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)-8.716 391 -9.231 -2.139Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.564 -17.958 -7.464 -13.982Faaliyet Giderleri (-)32 -1.667.530 -1.002.267 -934.927 -696.650TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-2.643.557 -658.303 -1.761.181 -446.543HAYAT TEKNİK GELİR5 2.746.604.484 1.249.609.904 1.557.408.338 571.548.276Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.275.174.246 771.475.402 752.048.192 394.023.913Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.307.312.562 777.572.078 774.617.192 394.585.970Brüt Yazılan Primler (+)1.357.789.229 794.711.772 805.194.197 401.179.398Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -50.476.667 -17.139.694 -30.577.005 -6.593.428Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-32.138.316 -6.096.676 -22.569.000 -562.057Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-41.771.872 -10.814.959 -25.854.365 -1.042.964Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 9.633.556 4.718.283 3.285.365 480.907Hayat Branşı Yatırım Geliri26 1.416.311.182 460.868.810 774.744.333 170.458.106Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)55.119.056 17.265.692 30.615.813 7.066.257Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)55.119.056 17.265.692 30.615.813 7.066.257HAYAT TEKNİK GİDER5 -2.608.651.820 -1.138.222.617 -1.490.995.776 -515.889.631Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-388.025.069 -300.763.169 -204.105.653 -152.134.781Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-369.595.395 -273.629.208 -199.400.158 -129.538.962Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-377.246.611 -279.976.680 -203.349.447 -132.503.805Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 7.651.216 6.347.472 3.949.289 2.964.843Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-18.429.674 -27.133.961 -4.705.495 -22.595.819Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-18.409.343 -26.029.097 -5.041.276 -23.479.935Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -20.331 -1.104.864 335.781 884.116İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)14.901 -179.289 5.869 -134.933İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)209.991 -113.868 72.680 -95.790İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-195.090 -65.421 -66.811 -39.143Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.901.915.519 -640.654.814 -1.093.629.153 -265.262.987Matematik Karşılıklar (-)-1.921.219.583 -640.210.752 -1.106.786.452 -264.879.975Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-1.625.502.267 -552.528.698 -937.865.796 -226.468.489Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-295.717.316 -87.682.054 -168.920.656 -38.411.486Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 19.304.064 -444.062 13.157.299 -383.012Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)19.304.064 -444.062 13.157.299 -383.012Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-7.305.766 -5.645.705 -4.489.991 -2.779.088Faaliyet Giderleri (-)32 -311.420.367 -190.979.640 -188.776.848 -95.577.842TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT137.952.664 111.387.287 66.412.562 55.658.645EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 453.585.222 291.099.686 235.986.329 146.395.557Fon İşletim Gelirleri25 323.560.367 207.570.867 171.524.062 105.607.848Yönetim Gideri Kesintisi25 89.672.796 52.463.150 45.093.557 26.070.524Giriş Aidatı Gelirleri25 21.350.113 16.841.793 10.671.455 8.189.805Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 18.514.391 14.032.982 8.385.278 6.440.686Diğer Teknik Gelirler25 487.555 190.894 311.977 86.694EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -368.608.904 -180.306.515 -203.363.870 -90.705.421Toplam Fon Giderleri (-)-12.103.115 -5.725.059 -6.369.318 -2.694.180Faaliyet Giderleri (-)32 -332.196.086 -158.571.039 -184.739.569 -80.189.134Diğer Teknik Giderler (-)-24.061.312 -15.786.457 -12.148.786 -7.734.632Ceza Ödemeleri (-)-248.391 -223.960 -106.197 -87.475TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK84.976.318 110.793.171 32.622.459 55.690.136II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-2.643.557 -658.303 -1.761.181 -446.543TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT137.952.664 111.387.287 66.412.562 55.658.645TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK84.976.318 110.793.171 32.622.459 55.690.136GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ220.285.425 221.522.155 97.273.840 110.902.238YATIRIM GELİRLERİ26 351.364.166 156.805.357 164.063.849 75.798.530Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler34.769.211 41.165.896 16.663.326 26.095.293Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar36.604.970 26.057.831 18.664.831 13.880.020Finansal Yatırımların Değerlemesi170.833.952 60.708.067 75.885.028 28.201.494Kambiyo Karları36 94.320.969 20.719.053 51.052.392 6.120.654İştiraklerden Gelirler26 8.000.000 5.000.000 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 624.703 504.214 338.975 252.710Diğer Yatırımlar6.210.361 2.650.296 1.459.297 1.248.359YATIRIM GİDERLERİ (-)-64.052.113 -36.744.984 -29.142.273 -17.734.591Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-13.487.403 -9.845.606 -7.098.959 -4.412.886Yatırımlar Değer Azalışları (-)7 -59.055 0 12.311 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-8.724.775 -392.404 -3.659.283 -392.404Kambiyo Zararları (-)36 -19.551.984 -8.750.947 -7.109.569 -3.742.347Amortisman Giderleri (-)5 -22.228.896 -17.756.027 -11.286.773 -9.186.954DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)2.590.649 -8.810.774 5.300.071 -6.297.407Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -21.939.368 -4.388.729 -4.387.145 -51.991Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 26.131.252 -3.771.215 9.822.753 -6.155.801Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.601.235 -650.830 -135.537 -89.615DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 362.868.524 252.045.865 173.583.384 119.167.867Dönem Karı veya Zararı510.188.127 332.771.754 237.495.487 162.668.770Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -147.319.603 -80.725.889 -63.912.103 -43.500.903Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları362.868.524 252.045.865 173.583.384 119.167.867Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.247.042.851 725.452.334Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri8.077.385 4.827.973Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri423.141.634 282.745.744Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-377.801.613 -280.127.501Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-254.509.661 -162.347.568Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.045.950.596 570.550.982Faiz Ödemeleri (-)-6.244.390 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-131.282.171 -67.617.471Diğer Nakit Girişleri140.075.447 365.794.282Diğer Nakit Çıkışları (-)-230.190.122 -23.006.194Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit818.309.360 845.721.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6.210.361 2.650.296Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -22.641.135 -23.045.474Mali Varlık İktisabı (-)-1.581.106.560 -729.737.579Mali Varlıkların Satışı163.617.765 100.058.471Alınan Faiz127.802.782 66.507.788Alınan Temettüler8.984.485 6.874.708Diğer Nakit Girişleri1.041.618.867 28.479.495Diğer Nakit Çıkışları (-)-59.087.111 -210.814.843Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-314.600.546 -759.027.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -449.492.978 -368.339.893Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-449.492.978 -368.339.893KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış54.215.836 -281.645.432Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 423.118.392 574.336.363Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 477.334.228 292.690.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 -70.894.344 -70.894.344 -70.894.344Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar8.400.000 8.400.000 8.400.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)252.045.865 252.045.865 252.045.865Dağıtılan Temettü38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893Yedeklere Transfer15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.361.166 232.209.851 119.576.273 225.116.439 252.045.865 93.165.997 1.402.475.591 1.402.475.591Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 65.114.877 232.209.851 119.576.273 223.521.611 685.584.826 93.165.997 1.849.173.435 1.849.173.435Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 65.114.877 232.209.851 119.576.273 223.521.611 685.584.826 93.165.997 1.849.173.435 1.849.173.435Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 651.038.371 651.038.371 651.038.371Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar829.175 10.200.000 11.029.175 11.029.175Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)362.868.524 362.868.524 362.868.524Dağıtılan Temettü38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978Yedeklere Transfer15 42.799.298 46.796.929 156.725.309 -246.291.848 -29.688 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 716.153.248 275.009.149 166.373.202 381.076.095 362.868.524 93.136.309 2.424.616.527 2.424.616.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048806BIST