***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
28.07.2022 18:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 477.372.152 423.270.464
Kasa
14 9.092 329
Bankalar
14 111.336.995 137.425.777
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 366.026.065 285.844.358
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 8.808.589.018 6.979.567.588
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.302.863.918 1.416.673.781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 499.831.691 245.173.982
Krediler
11 435.007.201 666.954.397
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 5.577.102.629 4.656.981.849
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 53.082.505.906 43.382.969.262
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 111.373.737 83.672.634
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 228.337.853 141.939.713
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 52.747.796.890 43.162.359.489
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
201.311.280 164.782.883
Verilen Depozito Ve Teminatlar
282.973 2.593.283
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 201.028.307 162.189.600
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 125.871.853 96.696.317
Ertelenmiş Üretim Giderleri
75.377.559 50.587.431
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
241.725 993.426
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
50.252.569 45.115.460
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 14.251 13.216
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
5.807 4.772
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
62.695.664.460 51.047.299.730
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 64.791.108 48.103.489
İştirakler
9,45.d 64.791.108 48.103.489
MADDİ VARLIKLAR
246.273.884 369.127.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 128.130.000 254.912.500
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.300.000 7.300.000
Makine ve Teçhizatlar
6 90.568.162 81.676.515
Demirbaş ve Tesisatlar
6 7.024.153 6.849.300
Motorlu Taşıtlar
6 902.433 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 22.255.200 22.255.200
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 97.704.841 86.989.159
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -107.610.905 -91.448.056
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 26.182.653 29.715.593
Haklar
8 118.945.735 118.945.735
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -101.585.834 -95.563.358
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 8.822.752 6.333.216
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.888.441 5.746.613
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.888.441 5.746.613
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
342.136.086 452.692.787
TOPLAM VARLIKLAR
63.037.800.546 51.499.992.517
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20,34 128.484.647 108.376.420
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 24.227.811 21.349.482
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -11.690.219 -11.029.964
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 115.947.055 98.056.902
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 53.395.325.571 43.657.849.810
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 107.191.185 46.663.712
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 18.572.756 10.495.371
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 53.263.615.095 43.594.522.039
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 5.946.535 6.168.688
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 440.948 158.004
Ortaklara Borçlar
19,45 405.067 87.010
Personele Borçlar
19 35.496 70.714
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 385 280
DİĞER BORÇLAR
19 29.388.949 36.477.979
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.539.584 1.252.192
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 27.849.365 35.225.787
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 6.690.879.240 5.564.248.500
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 107.904.303 75.725.695
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
17 257.390 0
Matematik Karşılıklar - Net
17 6.327.758.061 5.252.353.754
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 180.204.867 168.747.929
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 78.530 60.363
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 74.676.089 67.360.759
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
132.568.002 87.657.354
Ödenecek Vergi ve Fonlar
48.974.970 37.627.769
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.342.084 3.811.810
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
2.314 2.170
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 162.315.200 204.096.143
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -85.066.566 -157.880.538
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 49.911.158 37.560.416
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 49.911.158 37.560.416
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 23.897.713 15.750.124
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 1.746.980 544.800
Gider Tahahkkukları
19 22.150.050 15.204.341
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 983
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
60.450.896.228 49.508.078.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
34 59.519.454 56.788.942
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 90.760.913 89.873.301
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -31.241.459 -33.084.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 46.352.329 34.449.313
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 46.352.329 34.449.313
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 4.387.093 16.160.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.387.093 16.160.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
110.258.876 107.399.179
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
6.805.994 6.776.307
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
6.805.994 6.776.307
KAR YEDEKLERİ
15,16 1.544.941.595 639.149.450
Yasal Yedekler
15 279.526.484 235.992.186
Statü Yedekleri
15 166.373.202 119.576.273
Olağanüstü Yedekler
15 310.033.610 181.412.755
Özel Fonlar, Yedekler
73.724.766 45.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 724.889.762 66.911.986
Diğer Kar Yedekleri
15 -9.606.229 -10.393.750
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
122.239.461 108.600.909
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
372.658.392 699.988.065
Dönem Net Karı
372.658.392 699.988.065
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.476.645.442 1.884.514.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
63.037.800.546 51.499.992.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 85.121 445.467 -149.723 261.407
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
85.121 445.467 -149.723 261.407
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 382.803 742.444 347.088 568.653
Brüt Yazılan Primler (+)
627.359 979.237 389.491 715.440
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -244.556 -236.793 -42.403 -146.787
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-40.292 -296.977 -240.791 -307.246
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
15.275 -331.595 -145.207 -344.479
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -55.567 34.618 -95.584 37.233
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-257.390 0 -256.020 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-406.476 0 -400.669 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
149.086 0 144.649 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -2.728.678 -1.103.770 -1.611.458 -707.950
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.018.516 -57.758 -651.753 12.741
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-555.002 -64.001 -167.502 -14.000
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-555.002 -150.821 -167.502 -100.820
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 0 86.820 0 86.820
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-463.514 6.243 -484.251 26.741
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-636.038 -12.759 -676.261 10.787
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 172.524 19.002 192.010 15.954
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-33.068 -25.787 -17.314 -10.059
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-24.352 -26.178 -8.083 -7.920
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-8.716 391 -9.231 -2.139
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.564 -17.958 -7.464 -13.982
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.667.530 -1.002.267 -934.927 -696.650
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-2.643.557 -658.303 -1.761.181 -446.543
HAYAT TEKNİK GELİR
5 2.746.604.484 1.249.609.904 1.557.408.338 571.548.276
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.275.174.246 771.475.402 752.048.192 394.023.913
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.307.312.562 777.572.078 774.617.192 394.585.970
Brüt Yazılan Primler (+)
1.357.789.229 794.711.772 805.194.197 401.179.398
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -50.476.667 -17.139.694 -30.577.005 -6.593.428
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-32.138.316 -6.096.676 -22.569.000 -562.057
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-41.771.872 -10.814.959 -25.854.365 -1.042.964
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 9.633.556 4.718.283 3.285.365 480.907
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 1.416.311.182 460.868.810 774.744.333 170.458.106
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
55.119.056 17.265.692 30.615.813 7.066.257
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
55.119.056 17.265.692 30.615.813 7.066.257
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -2.608.651.820 -1.138.222.617 -1.490.995.776 -515.889.631
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-388.025.069 -300.763.169 -204.105.653 -152.134.781
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-369.595.395 -273.629.208 -199.400.158 -129.538.962
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-377.246.611 -279.976.680 -203.349.447 -132.503.805
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 7.651.216 6.347.472 3.949.289 2.964.843
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-18.429.674 -27.133.961 -4.705.495 -22.595.819
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-18.409.343 -26.029.097 -5.041.276 -23.479.935
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -20.331 -1.104.864 335.781 884.116
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
14.901 -179.289 5.869 -134.933
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
209.991 -113.868 72.680 -95.790
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-195.090 -65.421 -66.811 -39.143
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.901.915.519 -640.654.814 -1.093.629.153 -265.262.987
Matematik Karşılıklar (-)
-1.921.219.583 -640.210.752 -1.106.786.452 -264.879.975
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-1.625.502.267 -552.528.698 -937.865.796 -226.468.489
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-295.717.316 -87.682.054 -168.920.656 -38.411.486
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 19.304.064 -444.062 13.157.299 -383.012
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
19.304.064 -444.062 13.157.299 -383.012
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-7.305.766 -5.645.705 -4.489.991 -2.779.088
Faaliyet Giderleri (-)
32 -311.420.367 -190.979.640 -188.776.848 -95.577.842
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
137.952.664 111.387.287 66.412.562 55.658.645
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 453.585.222 291.099.686 235.986.329 146.395.557
Fon İşletim Gelirleri
25 323.560.367 207.570.867 171.524.062 105.607.848
Yönetim Gideri Kesintisi
25 89.672.796 52.463.150 45.093.557 26.070.524
Giriş Aidatı Gelirleri
25 21.350.113 16.841.793 10.671.455 8.189.805
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 18.514.391 14.032.982 8.385.278 6.440.686
Diğer Teknik Gelirler
25 487.555 190.894 311.977 86.694
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -368.608.904 -180.306.515 -203.363.870 -90.705.421
Toplam Fon Giderleri (-)
-12.103.115 -5.725.059 -6.369.318 -2.694.180
Faaliyet Giderleri (-)
32 -332.196.086 -158.571.039 -184.739.569 -80.189.134
Diğer Teknik Giderler (-)
-24.061.312 -15.786.457 -12.148.786 -7.734.632
Ceza Ödemeleri (-)
-248.391 -223.960 -106.197 -87.475
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
84.976.318 110.793.171 32.622.459 55.690.136
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-2.643.557 -658.303 -1.761.181 -446.543
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
137.952.664 111.387.287 66.412.562 55.658.645
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
84.976.318 110.793.171 32.622.459 55.690.136
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
220.285.425 221.522.155 97.273.840 110.902.238
YATIRIM GELİRLERİ
26 361.154.034 159.177.334 173.401.223 79.323.259
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
34.769.211 41.165.896 16.663.326 26.095.293
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
36.604.970 26.057.831 18.664.831 13.880.020
Finansal Yatırımların Değerlemesi
170.833.952 60.708.067 75.885.028 28.201.494
Kambiyo Karları
36 94.320.969 20.719.053 51.052.392 6.120.654
İştiraklerden Gelirler
26 17.789.868 7.371.977 9.337.374 3.524.729
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 624.703 504.214 338.975 252.710
Diğer Yatırımlar
6.210.361 2.650.296 1.459.297 1.248.359
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-64.052.113 -36.744.984 -29.142.273 -17.734.591
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-13.487.403 -9.845.606 -7.098.959 -4.412.886
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -59.055 0 12.311 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-8.724.775 -392.404 -3.659.283 -392.404
Kambiyo Zararları (-)
36 -19.551.984 -8.750.947 -7.109.569 -3.742.347
Amortisman Giderleri (-)
5 -22.228.896 -17.756.027 -11.286.773 -9.186.954
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
2.590.649 -8.810.774 5.300.071 -6.297.407
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -21.939.368 -4.388.729 -4.387.145 -51.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 26.131.252 -3.771.215 9.822.753 -6.155.801
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.601.235 -650.830 -135.537 -89.615
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 372.658.392 254.417.842 182.920.758 122.692.596
Dönem Karı veya Zararı
519.977.995 335.143.731 246.832.861 166.193.499
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -147.319.603 -80.725.889 -63.912.103 -43.500.903
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
372.658.392 254.417.842 182.920.758 122.692.596
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.247.042.851 725.452.334
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
8.077.385 4.827.973
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
423.141.634 282.745.744
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-377.801.613 -280.127.501
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-254.509.661 -162.347.568
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.045.950.596 570.550.982
Faiz Ödemeleri (-)
-6.244.390 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-131.282.171 -67.617.471
Diğer Nakit Girişleri
140.075.447 365.794.282
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-230.190.122 -23.006.194
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
818.309.360 845.721.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
6.210.361 2.650.296
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -22.641.135 -23.045.474
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.581.106.560 -729.737.579
Mali Varlıkların Satışı
163.617.765 100.058.471
Alınan Faiz
127.802.782 66.507.788
Alınan Temettüler
8.984.485 6.874.708
Diğer Nakit Girişleri
1.041.618.867 28.479.495
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-59.087.111 -210.814.843
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-314.600.546 -759.027.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Temettüler (-)
38 -449.492.978 -368.339.893
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-449.492.978 -368.339.893
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
54.215.836 -281.645.432
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 423.118.392 574.336.363
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 477.334.228 292.690.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-9.915 -9.915 -9.915
Varlıklarda Değer Artışı
15 -71.411.419 -71.411.419 -71.411.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
1.237.088 7.144.138 8.381.226 8.381.226
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
254.417.842 254.417.842 254.417.842
Dağıtılan Temettü
38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893
Yedeklere Transfer
15 35.118.989 39.956.147 85.502.735 -159.836.459 -741.412 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-41.654 -41.654 -41.654
Varlıklarda Değer Artışı
15 657.977.776 657.977.776 657.977.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
829.175 -3.468.239 13.668.239 11.029.175 11.029.175
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
372.658.392 372.658.392 372.658.392
Dağıtılan Temettü
38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978
Yedeklere Transfer
15 43.534.298 46.796.929 156.725.308 -247.026.848 -29.687 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 724.889.762 279.526.484 166.373.202 380.958.141 372.658.392 122.239.461 2.476.645.442 2.476.645.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048809
BIST