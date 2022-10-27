***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
27.10.2022 18:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 768.491.994 423.270.464
Kasa
14 6.393 329
Bankalar
14 351.268.679 137.425.777
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 417.216.922 285.844.358
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 9.741.886.535 6.979.567.588
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 1.993.281.336 1.416.673.781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 700.848.340 245.173.982
Krediler
11 578.851.882 666.954.397
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 6.475.121.398 4.656.981.849
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 61.704.144.067 43.382.969.262
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 128.287.480 83.672.634
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 278.024.844 141.939.713
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 61.302.834.317 43.162.359.489
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
231.137.291 164.782.883
Verilen Depozito Ve Teminatlar
303.155 2.593.283
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 230.834.136 162.189.600
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 275.923.358 96.696.317
Ertelenmiş Üretim Giderleri
235.847.003 50.587.431
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
225.121 993.426
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
39.851.234 45.115.460
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 16.644 13.216
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
8.200 4.772
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
72.721.599.889 51.047.299.730
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
158.934.867 369.127.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 35.130.000 254.912.500
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.300.000 7.300.000
Makine ve Teçhizatlar
6 90.310.646 81.676.515
Demirbaş ve Tesisatlar
6 7.027.152 6.849.300
Motorlu Taşıtlar
6 902.433 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 22.255.200 22.255.200
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 112.353.733 86.989.159
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -116.344.297 -91.448.056
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 23.198.641 29.715.593
Haklar
8 118.945.735 118.945.735
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -104.441.476 -95.563.358
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 8.694.382 6.333.216
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.252.862 5.746.613
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.252.862 5.746.613
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
43.050.861 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
43.050.861 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
242.199.424 417.351.491
TOPLAM VARLIKLAR
72.963.799.313 51.464.651.221
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20,34 313.743.817 108.376.420
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
31.180 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 28.509.843 21.349.482
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -13.581.251 -11.029.964
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 298.784.045 98.056.902
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 62.011.636.648 43.657.849.810
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 111.425.905 46.663.712
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 31.190.943 10.495.371
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 61.860.947.209 43.594.522.039
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 8.072.591 6.168.688
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 285.894 158.004
Ortaklara Borçlar
19,45 261.027 87.010
Personele Borçlar
19 24.482 70.714
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 385 280
DİĞER BORÇLAR
19 38.840.164 36.477.979
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.648.980 1.252.192
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 37.191.184 35.225.787
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 7.840.405.417 5.564.248.500
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 130.662.049 75.725.695
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
17 773.533
Matematik Karşılıklar - Net
17 7.445.457.613 5.252.353.754
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 186.453.623 168.747.929
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 164.014 60.363
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 76.894.585 67.360.759
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
174.208.470 87.657.354
Ödenecek Vergi ve Fonlar
44.227.056 37.627.769
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
9.009.141 3.811.810
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
2.077 2.170
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 286.424.597 204.096.143
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -165.454.401 -157.880.538
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 82.228.348 37.560.416
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 82.228.348 37.560.416
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 31.876.755 15.750.124
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 1.272.261 544.800
Gider Tahahkkukları
19 30.603.811 15.204.341
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 983
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
70.493.225.513 49.508.078.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
34 68.298.000 56.788.942
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 103.135.129 89.873.301
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -34.837.129 -33.084.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 67.005.345 34.449.313
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 67.005.345 34.449.313
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 16.160.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 16.160.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
135.303.345 107.399.179
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
6.805.994 6.776.307
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
6.805.994 6.776.307
KAR YEDEKLERİ
15,16 1.045.091.051 633.646.305
Yasal Yedekler
15 275.009.149 232.209.851
Statü Yedekleri
15 166.373.202 119.576.273
Olağanüstü Yedekler
15 310.033.610 181.412.755
Özel Fonlar, Yedekler
73.724.766 45.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 250.739.659 65.114.877
Diğer Kar Yedekleri
15 -30.789.335 -10.317.451
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.136.309 93.165.997
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
760.237.101 685.584.826
Dönem Net Karı
760.237.101 685.584.826
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.335.270.455 1.849.173.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
72.963.799.313 51.464.651.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 -296.212 774.933 -381.333 329.466
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-296.212 774.933 -381.333 329.466
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 511.821 1.108.453 129.018 366.009
Brüt Yazılan Primler (+)
941.930 1.561.254 314.571 582.017
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -430.109 -452.801 -185.553 -216.008
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-34.500 -333.520 5.792 -36.543
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-31.825 -439.459 -47.100 -107.864
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -2.675 105.939 52.892 71.321
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-773.533 0 -516.143 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-1.356.136 0 -949.660 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
582.603 0 433.517 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -4.220.796 -2.238.602 -1.492.118 -1.134.832
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.464.921 -442.327 -1.446.405 -384.569
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-615.002 -124.001 -60.000 -60.000
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.512.360 -210.821 -957.358 -60.000
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 897.358 86.820 897.358
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.849.919 -318.326 tlar Karşılığı (-)
-2.637.027 -380.261 -2.000.989 -367.502
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 787.108 61.935 614.584 42.933
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-29.281 15.282 3.787 41.069
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-20.905 16.972 3.447 43.150
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-8.376 -1.690 340 -2.081
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.069 -27.401 -3.505 -9.443
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.713.525 -1.784.156 -45.995 -781.889
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-4.517.008 -1.463.669 -1.873.451 -805.366
HAYAT TEKNİK GELİR
5 4.294.308.660 1.875.711.591 1.547.704.176 626.101.687
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.057.606.666 1.283.427.012 782.432.420 511.951.610
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 2.112.508.520 1.294.811.783 805.195.958 517.239.705
Brüt Yazılan Primler (+)
2.187.481.247 1.317.805.389 829.692.018 523.093.617
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -74.972.727 -22.993.606 -24.496.060 -5.853.912
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-54.901.854 -11.384.771 -22.763.538 -5.288.095
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-65.412.731 -14.474.084 -23.640.859 -3.659.125
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 10.510.877 3.089.313 877.321 -1.628.970
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 2.149.993.521 567.540.782 733.682.339 106.671.972
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
86.708.473 24.743.797 31.589.417 7.478.105
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
86.708.473 24.743.797 31.589.417 7.478.105
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -3.975.023.370 -1.647.842.318 -1.366.371.550 -509.619.701
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-576.212.261 -438.839.467 -188.187.192 -138.076.298
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-552.869.901 -409.572.191 -183.274.506 -135.942.983
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-565.011.094 -420.713.874 -187.764.483 -140.737.194
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 12.141.193 11.141.683 4.489.977 4.794.211
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-23.342.360 -29.267.276 -4.912.686 -2.133.315
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-25.935.991 -31.121.854 -7.526.648 -5.092.757
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 2.593.631 1.854.578 2.613.962 2.959.442
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-74.370 51.495 -89.271 230.784
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-28.763 22.354 -238.754 136.222
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-45.607 29.141 149.483 94.562
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.866.181.423 -889.323.600 -964.265.904 -248.668.786
Matematik Karşılıklar (-)
-2.891.906.469 -889.445.025 -970.686.886 -249.234.273
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-2.420.163.681 -775.289.585 -794.661.414 -222.760.887
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-471.742.788 -114.155.440 -176.025.472 -26.473.386
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 25.725.046 121.425 6.420.982 565.487
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
25.725.046 121.425 6.420.982 565.487
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.520.757 -9.625.594 -2.214.991 -3.979.889
Faaliyet Giderleri (-)
32 -523.034.559 -310.105.152 -211.614.192 -119.125.512
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
319.285.290 227.869.273 181.332.626 116.481.986
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 707.996.765 441.438.672 254.411.543 150.338.986
Fon İşletim Gelirleri
25 515.563.930 318.729.487 192.003.563 111.158.620
Yönetim Gideri Kesintisi
25 134.387.773 78.261.041 44.714.977 25.797.891
Giriş Aidatı Gelirleri
25 29.461.258 24.072.362 8.111.145 7.230.569
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 26.612.233 20.114.309 8.097.842 6.081.327
Diğer Teknik Gelirler
25 1.971.571 261.473 1.484.016 70.579
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -592.354.253 -274.659.097 -223.745.349 -94.352.582
Toplam Fon Giderleri (-)
-18.519.693 -7.917.134 -6.416.578 -2.192.075
Faaliyet Giderleri (-)
32 -532.720.942 -242.676.201 -200.524.856 -84.105.162
Diğer Teknik Giderler (-)
-40.809.536 -23.644.768 -16.748.224 -7.858.311
Ceza Ödemeleri (-)
-304.082 -420.994 -55.691 -197.034
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
115.642.512 166.779.575 30.666.194 55.986.404
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-4.517.008 -1.463.669 -1.873.451 -805.366
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
319.285.290 227.869.273 181.332.626 116.481.986
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
115.642.512 166.779.575 30.666.194 55.986.404
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
430.410.794 393.185.179 210.125.369 171.663.024
YATIRIM GELİRLERİ
26 670.437.971 238.423.335 319.073.805 81.617.978
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
94.115.211 68.453.428 59.346.000 27.287.532
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
84.014.101 51.524.330 47.409.131 25.466.499
Finansal Yatırımların Değerlemesi
274.861.096 78.447.362 104.027.144 17.739.295
Kambiyo Karları
36 141.145.809 29.624.523 46.824.840 8.905.470
İştiraklerden Gelirler
26 8.000.000 5.000.000 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 1.136.708 769.694 512.005 265.480
Diğer Yatırımlar
67.165.046 4.603.998 60.954.685 1.953.702
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-95.426.526 -59.258.254 -31.374.413 -22.513.270
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-19.201.403 -15.288.135 -5.714.000 -5.442.529
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -927.045 -25.096 -867.990 -25.096
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-18.105.549 -1.161.075 -9.380.774 -768.671
Kambiyo Zararları (-)
36 -23.065.285 -14.989.155 -3.513.301 -6.238.208
Amortisman Giderleri (-)
5 -34.127.244 -27.794.793 -11.898.348 -10.038.766
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
26.243.862 -5.427.814 23.653.213 3.382.960
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -17.612.476 -4.684.503 4.326.892 -295.774
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 45.531.872 4.932 19.400.620 3.776.147
Diğer Gelir ve Karlar
1.088 0 1.088 0
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.676.622 -748.243 -75.387 -97.413
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 760.237.101 420.754.169 397.368.577 168.708.304
Dönem Karı veya Zararı
1.031.666.101 566.922.446 521.477.974 234.150.692
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -271.429.000 -146.168.277 -124.109.397 -65.442.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
760.237.101 420.754.169 397.368.577 168.708.304
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.188.423.177 1.213.819.138
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
20.695.572 4.142.372
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
460.814.295 427.200.722
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-566.523.454 -420.924.695
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-256.778.629 -232.942.355
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.846.630.961 991.295.182
Faiz Ödemeleri (-)
-9.974.874 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-211.670.006 -111.628.419
Diğer Nakit Girişleri
251.255.026 438.996.005
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-480.073.830 -32.147.771
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.396.167.277 1.286.514.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
285.410.616 4.603.999
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -12.472.964 -28.918.630
Mali Varlık İktisabı (-)
-2.878.694.611 -1.400.086.556
Mali Varlıkların Satışı
848.762.625 202.084.660
Alınan Faiz
313.888.520 160.831.477
Alınan Temettüler
8.984.485 6.874.708
Diğer Nakit Girişleri
912.279.149 91.738.163
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-79.564.345 -227.303.379
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-601.406.525 -1.190.175.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Temettüler (-)
38 -449.492.978 -368.339.893
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-449.492.978 -368.339.893
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
345.267.774 -272.000.454
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 423.118.392 574.336.363
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 768.386.166 302.335.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -64.201.202 -64.201.202 -64.201.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 8.400.000 8.400.000 8.400.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
420.754.169 420.754.169 420.754.169
Dağıtılan Temettü
38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893
Yedeklere Transfer
15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 57.054.308 232.209.851 119.576.273 225.116.439 420.754.169 93.165.997 1.577.877.037 1.577.877.037
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 65.114.877 232.209.851 119.576.273 223.521.611 685.584.826 93.165.997 1.849.173.435 1.849.173.435
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 65.114.877 232.209.851 119.576.273 223.521.611 685.584.826 93.165.997 1.849.173.435 1.849.173.435
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-21.301.060 -21.301.060 -21.301.060
Varlıklarda Değer Artışı
15 185.624.782 185.624.782 185.624.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 829.175 10.200.000 11.029.175 11.029.175
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
760.237.101 760.237.101 760.237.101
Dağıtılan Temettü
38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978
Yedeklere Transfer
15 42.799.298 46.796.929 156.725.309 -246.291.848 -29.688 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 250.739.659 275.009.149 166.373.202 359.775.035 760.237.101 93.136.309 2.335.270.455 2.335.270.455
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074834
BIST