***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 768.491.994 423.270.464Kasa14 6.393 329Bankalar14 351.268.679 137.425.777Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 417.216.922 285.844.358FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 9.741.886.535 6.979.567.588Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 1.993.281.336 1.416.673.781Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 700.848.340 245.173.982Krediler11 578.851.882 666.954.397Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 6.475.121.398 4.656.981.849Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -6.216.421 -6.216.421ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 61.704.144.067 43.382.969.262Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 128.287.480 83.672.634Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 278.024.844 141.939.713Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 61.302.834.317 43.162.359.489Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLARDİĞER ALACAKLAR231.137.291 164.782.883Verilen Depozito Ve Teminatlar303.155 2.593.283Diğer Çeşitli Alacaklar47 230.834.136 162.189.600GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 275.923.358 96.696.317Ertelenmiş Üretim Giderleri235.847.003 50.587.431Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri225.121 993.426Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler39.851.234 45.115.460DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 16.644 13.216Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları8.200 4.772CARİ VARLIKLAR TOPLAMI72.721.599.889 51.047.299.730CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 0FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 74.346.635 48.103.489İştirakler9,45.d 74.346.635 48.103.489MADDİ VARLIKLAR158.934.867 369.127.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 35.130.000 254.912.500Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.300.000 7.300.000Makine ve Teçhizatlar6 90.310.646 81.676.515Demirbaş ve Tesisatlar6 7.027.152 6.849.300Motorlu Taşıtlar6 902.433 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 22.255.200 22.255.200Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 112.353.733 86.989.159Birikmiş Amortismanlar (-)6 -116.344.297 -91.448.056MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 23.198.641 29.715.593Haklar8 118.945.735 118.945.735Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -104.441.476 -95.563.358Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 8.694.382 6.333.216GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.252.862 5.746.613Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.252.862 5.746.613DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR43.050.861 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları43.050.861 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI303.783.866 452.692.787TOPLAM VARLIKLAR73.025.383.755 51.499.992.517YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20,34 313.743.817 108.376.420Kredi Kuruluşlarına Borçlar31.180 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 28.509.843 21.349.482Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -13.581.251 -11.029.964Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)20 298.784.045 98.056.902ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 62.011.636.648 43.657.849.810Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 111.425.905 46.663.712Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 31.190.943 10.495.371Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 61.860.947.209 43.594.522.039Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 8.072.591 6.168.688İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 285.894 158.004Ortaklara Borçlar19,45 261.027 87.010Personele Borçlar19 24.482 70.714Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 385 280DİĞER BORÇLAR19 38.840.164 36.477.979Alınan Depozito ve Teminatlar19 1.648.980 1.252.192Diğer Çeşitli Borçlar19,47 37.191.184 35.225.787SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 7.840.405.417 5.564.248.500Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 130.662.049 75.725.695Devam Eden Riskler Karşılığı - Net17 773.533Matematik Karşılıklar - Net17 7.445.457.613 5.252.353.754Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 186.453.623 168.747.929İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 164.014 60.363Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 76.894.585 67.360.759ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI174.208.470 87.657.354Ödenecek Vergi ve Fonlar44.227.056 37.627.769Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri9.009.141 3.811.810Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler2.077 2.170Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 286.424.597 204.096.143Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -165.454.401 -157.880.538DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 82.228.348 37.560.416Maliyet Giderleri Karşılığı23 82.228.348 37.560.416GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 31.876.755 15.750.124Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 1.272.261 544.800Gider Tahahkkukları19 30.603.811 15.204.341Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 983DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI70.493.225.513 49.508.078.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR34 68.298.000 56.788.942Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 103.135.129 89.873.301Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)34 -34.837.129 -33.084.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 67.005.345 34.449.313Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 67.005.345 34.449.313GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 16.160.924Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 16.160.924UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI135.303.345 107.399.179ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ6.805.994 6.776.307Sermayeye Eklenecek Satış Karları6.805.994 6.776.307KAR YEDEKLERİ15,16 1.053.391.753 639.149.450Yasal Yedekler15 279.526.484 235.992.186Statü Yedekleri15 166.373.202 119.576.273Olağanüstü Yedekler15 310.033.610 181.412.755Özel Fonlar, Yedekler73.724.766 45.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 254.710.235 66.911.986Diğer Kar Yedekleri15 -30.976.544 -10.393.750GEÇMİŞ YILLAR KARLARI122.239.461 108.600.909GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI784.417.689 699.988.065Dönem Net Karı784.417.689 699.988.065AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI2.396.854.897 1.884.514.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE73.025.383.755 51.499.992.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 -296.212 774.933 -381.333 329.466Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-296.212 774.933 -381.333 329.466Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 511.821 1.108.453 129.018 366.009Brüt Yazılan Primler (+)941.930 1.561.254 314.571 582.017Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -430.109 -452.801 -185.553 -216.008Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-34.500 -333.520 5.792 -36.543Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-31.825 -439.459 -47.100 -107.864Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -2.675 105.939 52.892 71.321Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-773.533 0 -516.143 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-1.356.136 0 -949.660 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)582.603 0 433.517 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -4.220.796 -2.238.602 -1.492.118 -1.134.832Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.464.921 -442.327 -1.446.405 -384.569Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-615.002 -124.001 -60.000 -60.000Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.512.360 -210.821 -957.358 -60.000Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 897.358 86.820 897.358 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.849.919 -318.326 -1.386.405 -324.569Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-2.637.027 -380.261 -2.000.989 -367.502Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 787.108 61.935 614.584 42.933İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-29.281 15.282 3.787 41.069İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-20.905 16.972 3.447 43.150İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)-8.376 -1.690 340 -2.081Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-13.069 -27.401 -3.505 -9.443Faaliyet Giderleri (-)32 -1.713.525 -1.784.156 -45.995 -781.889Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-4.517.008 -1.463.669 -1.873.451 -805.366HAYAT TEKNİK GELİR5 4.294.308.660 1.875.711.591 1.547.704.176 626.101.687Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)2.057.606.666 1.283.427.012 782.432.420 511.951.610Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 2.112.508.520 1.294.811.783 805.195.958 517.239.705Brüt Yazılan Primler (+)2.187.481.247 1.317.805.389 829.692.018 523.093.617Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -74.972.727 -22.993.606 -24.496.060 -5.853.912Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-54.901.854 -11.384.771 -22.763.538 -5.288.095Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-65.412.731 -14.474.084 -23.640.859 -3.659.125Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 10.510.877 3.089.313 877.321 -1.628.970Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 2.149.993.521 567.540.782 733.682.339 106.671.972Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)86.708.473 24.743.797 31.589.417 7.478.105Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)86.708.473 24.743.797 31.589.417 7.478.105HAYAT TEKNİK GİDER5 -3.975.023.370 -1.647.842.318 -1.366.371.550 -509.619.701Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-576.212.261 -438.839.467 -188.187.192 -138.076.298Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-552.869.901 -409.572.191 -183.274.506 -135.942.983Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-565.011.094 -420.713.874 -187.764.483 -140.737.194Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 12.141.193 11.141.683 4.489.977 4.794.211Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-23.342.360 -29.267.276 -4.912.686 -2.133.315Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-25.935.991 -31.121.854 -7.526.648 -5.092.757Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 2.593.631 1.854.578 2.613.962 2.959.442İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-74.370 51.495 -89.271 230.784İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-28.763 22.354 -238.754 136.222İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-45.607 29.141 149.483 94.562Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.866.181.423 -889.323.600 -964.265.904 -248.668.786Matematik Karşılıklar (-)-2.891.906.469 -889.445.025 -970.686.886 -249.234.273Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-2.420.163.681 -775.289.585 -794.661.414 -222.760.887Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-471.742.788 -114.155.440 -176.025.472 -26.473.386Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 25.725.046 121.425 6.420.982 565.487Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)25.725.046 121.425 6.420.982 565.487Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.520.757 -9.625.594 -2.214.991 -3.979.889Faaliyet Giderleri (-)32 -523.034.559 -310.105.152 -211.614.192 -119.125.512TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT319.285.290 227.869.273 181.332.626 116.481.986EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 707.996.765 441.438.672 254.411.543 150.338.986Fon İşletim Gelirleri25 515.563.930 318.729.487 192.003.563 111.158.620Yönetim Gideri Kesintisi25 134.387.773 78.261.041 44.714.977 25.797.891Giriş Aidatı Gelirleri25 29.461.258 24.072.362 8.111.145 7.230.569Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 26.612.233 20.114.309 8.097.842 6.081.327Diğer Teknik Gelirler25 1.971.571 261.473 1.484.016 70.579EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -592.354.253 -274.659.097 -223.745.349 -94.352.582Toplam Fon Giderleri (-)-18.519.693 -7.917.134 -6.416.578 -2.192.075Faaliyet Giderleri (-)32 -532.720.942 -242.676.201 -200.524.856 -84.105.162Diğer Teknik Giderler (-)-40.809.536 -23.644.768 -16.748.224 -7.858.311Ceza Ödemeleri (-)-304.082 -420.994 -55.691 -197.034TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK115.642.512 166.779.575 30.666.194 55.986.404II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-4.517.008 -1.463.669 -1.873.451 -805.366TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT319.285.290 227.869.273 181.332.626 116.481.986TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK115.642.512 166.779.575 30.666.194 55.986.404GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ430.410.794 393.185.179 210.125.369 171.663.024YATIRIM GELİRLERİ26 694.618.559 244.947.866 333.464.525 85.770.532Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler94.115.211 68.453.428 59.346.000 27.287.532Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar84.014.101 51.524.330 47.409.131 25.466.499Finansal Yatırımların Değerlemesi274.861.096 78.447.362 104.027.144 17.739.295Kambiyo Karları36 141.145.809 29.624.523 46.824.840 8.905.470İştiraklerden Gelirler26 32.180.588 11.524.531 14.390.720 4.152.554Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 1.136.708 769.694 512.005 265.480Diğer Yatırımlar67.165.046 4.603.998 60.954.685 1.953.702YATIRIM GİDERLERİ (-)-95.426.526 -59.258.254 -31.374.413 -22.513.270Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-19.201.403 -15.288.135 -5.714.000 -5.442.529Yatırımlar Değer Azalışları (-)7 -927.045 -25.096 -867.990 -25.096Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-18.105.549 -1.161.075 -9.380.774 -768.671Kambiyo Zararları (-)36 -23.065.285 -14.989.155 -3.513.301 -6.238.208Amortisman Giderleri (-)5 -34.127.244 -27.794.793 -11.898.348 -10.038.766DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)26.243.862 -5.427.814 23.653.213 3.382.960Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -17.612.476 -4.684.503 4.326.892 -295.774Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 45.531.872 4.932 19.400.620 3.776.147Diğer Gelir ve Karlar1.088 0 1.088 0Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.676.622 -748.243 -75.387 -97.413DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 784.417.689 427.278.700 411.759.297 172.860.858Dönem Karı veya Zararı1.055.846.689 573.446.977 535.868.694 238.303.246Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -271.429.000 -146.168.277 -124.109.397 -65.442.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları784.417.689 427.278.700 411.759.297 172.860.858Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.188.423.177 1.213.819.138Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri20.695.572 4.142.372Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri460.814.295 427.200.722Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-566.523.454 -420.924.695Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-256.778.629 -232.942.355Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.846.630.961 991.295.182Faiz Ödemeleri (-)-9.974.874 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-211.670.006 -111.628.419Diğer Nakit Girişleri251.255.026 438.996.005Diğer Nakit Çıkışları (-)-480.073.830 -32.147.771Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit1.396.167.277 1.286.514.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı285.410.616 4.603.999Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -12.472.964 -28.918.630Mali Varlık İktisabı (-)-2.878.694.611 -1.400.086.556Mali Varlıkların Satışı848.762.625 202.084.660Alınan Faiz313.888.520 160.831.477Alınan Temettüler8.984.485 6.874.708Diğer Nakit Girişleri912.279.149 91.738.163Diğer Nakit Çıkışları (-)-79.564.345 -227.303.379Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-601.406.525 -1.190.175.558FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -449.492.978 -368.339.893Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-449.492.978 -368.339.893KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış345.267.774 -272.000.454Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 423.118.392 574.336.363Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 768.386.166 302.335.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar3.277 3.277 3.277Varlıklarda Değer Artışı15 -64.607.474 -64.607.474 -64.607.474Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 1.237.088 7.144.138 8.381.226 8.381.226Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)427.278.700 427.278.700 427.278.700Dağıtılan Temettü38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893Yedeklere Transfer15 35.118.989 39.956.147 85.502.735 -159.836.459 -741.412 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 58.135.642 235.992.186 119.576.273 225.025.491 427.278.700 108.600.909 1.604.609.201 1.604.609.201Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-21.411.969 -21.411.969 -21.411.969Varlıklarda Değer Artışı15 187.798.249 187.798.249 187.798.249Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 829.175 -3.468.239 13.668.239 11.029.175 11.029.175Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)784.417.689 784.417.689 784.417.689Dağıtılan Temettü38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978Yedeklere Transfer15 43.534.298 46.796.929 156.725.308 -247.026.848 -29.687 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 254.710.235 279.526.484 166.373.202 359.587.826 784.417.689