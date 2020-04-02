***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYALÇIN SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Munzam Sandık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -HASAN KOÇHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 28.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -YILMAZ ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -AHMET DERVİŞ ERELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi / Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Okutman-Finans) / Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Okutman-Finans) Evet 0 - Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)ŞEBNEM ERGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Hukuk Bürosu Kurucu Avukat-Arabulucu / Gimat GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)MÜHİBE ELİF GERMİRLİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 21.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Denetçisi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)MURAT BOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.03.2020 İcrada Görevli Değil - Turpem Finansal Yonetim Ltd. Şirketi Yönetici Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye)KEMAL EMRE SAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.11.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü / Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi / Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)SERDAR YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -MESUT DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.09.2019 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -ZEKAİ MEHMET TUĞTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834122BIST