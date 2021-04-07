***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2021 10:07
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Topkapı Danışmanlık Elektronik Hiz. Paz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -
HASAN KOÇHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 28.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -
YILMAZ ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / EmeklilBildirim/924107
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BIST En Aktif Hisseler11:26
|MTRKS
|33,88
|79.279
|% 10,00
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|NTGAZ
|13,67
|1.488.321
|% 9,98
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|MRSHL
|285,50
|2.788.052
|% 9,98
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|TKURU
|251,70
|2.012.505
|% 9,96
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|GEDIK
|22,54
|18.804.217
|% 9,95
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|TRILC
|53,25
|32.402.815
|% -9,97
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|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
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|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
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|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
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|BJKAS
|9,40
|462.184.853
|% 3,30
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|KRDMD
|7,47
|373.245.334
|% 1,49
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|GARAN
|6,76
|303.349.044
|% -0,44
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|JANTS
|854,70
|248.710.418
|% -3,81
|
|THYAO
|12,94
|247.479.008
|% 1,41
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|EKGYO
|1,93
|139.100.362
|% 0,52
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|YKBNK
|2,16
|134.333.694
|% -0,92
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|TSKB
|1,37
|76.379.547
|% -0,72
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|ODAS
|3,73
|202.532.210
|% 1,63
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|KRDMD
|7,47
|373.245.334
|% 1,49
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|11:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1594
|8,1652
|% 0,46
|
|Euro
|9,6929
|9,7036
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2445
|11,3009
|% 0,28
|
|Frank
|8,7386
|8,7912
|% 0,39
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|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
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|11:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-4,95
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|Altın Gr.
|457
|457
|0,80
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|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|-0,44
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