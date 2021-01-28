***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.01.2021 18:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/01/2021
Karar Sayısı
794/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 28/01/2021 KARAR SAYISI : 794/1
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2020–31.12.2020 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, N. Cem ÖZCAN Yılmaz ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Murat BOLAT
Dr. Ahmet D. ERELÇİN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905546
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
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|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
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|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
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|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
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|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
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|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3521
|7,3597
|% -0,73
|
|Euro
|8,9227
|8,9340
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0579
|10,1084
|% -0,53
|
|Frank
|8,2435
|8,2932
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9552
|1,9650
|% -0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,65
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-0,37
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|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
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|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
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|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,98
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,26
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|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,33
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