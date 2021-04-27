***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/04/2021Karar Sayısı800/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 27/04/2021 KARAR SAYISI : 800/1SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIŞirketimize ait 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, • Yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği, • Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da işin gelişimini, performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, N. Cem ÖZCAN Yılmaz ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Murat BOLAT Dr. Ahmet D. ERELÇİN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931461BIST