***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









şin gelişimini, performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, N. Cem ÖZCAN Murat ATALAY Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Murat BOLATDr. Ahmet D. ERELÇİNDenetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048816BIST