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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.10.2022 18:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
843/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  27/10/2022 KARAR SAYISI : 843/1             
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda,  •    Yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tablolar, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  •    Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu da işin gelişimini, performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.  Saygılarımızla, N. Cem ÖZCAN                            Murat ATALAY Genel Müdür Yardımcısı                          Genel Müdür Murat BOLAT
                                       Dr. Ahmet D. ERELÇİN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi          Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074846


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