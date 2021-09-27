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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

27.09.2021 17:18



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Risk Değeri Güncellenmiş Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965368


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
GARFA 14,97 11.454.471 % 9,99  
AKFGY 4,52 7.829.185 % 9,98  
YEOTK 80,50 66.126.296 % 9,97  
OYLUM 12,79 20.767.153 % 9,97  
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17:38 Alış Satış %  
Dolar 8,8258 8,8283 % -0,43  
Euro 10,3316 10,3436 % -0,86  
Sterlin 12,0763 12,1369 % -0,09  
Frank 9,5035 9,5608 % -0,52  
Riyal 2,3462 2,3580 % -0,44  
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17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.753 2,23  
Altın Gr. 498 498 -0,77  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 0,26  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 78,78 78,78 1,55  
Seans Raporu 17:38
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