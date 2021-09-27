***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
27.09.2021 17:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Güncellenmiş Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965370
BIST
17:381.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:388,8283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:3810,3436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0899
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:38497,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,59
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:38
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.454.471
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.829.185
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|66.126.296
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.767.153
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,70
|21.982.119
|% -7,53
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,74
|194.970.740
|% -6,97
|
|VBTYZ
|18,79
|47.711.360
|% -6,14
|
|GARAN
|8,93
|1.285.032.967
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.097.724.215
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,68
|553.136.175
|% 0,11
|
|TUPRS
|111,80
|526.999.416
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|495.890.031
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|495.890.031
|% 0,86
|
|GARAN
|8,93
|1.285.032.967
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,77
|177.442.233
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.097.724.215
|% -0,15
|
|PETKM
|6,40
|443.575.407
|% 2,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8258
|8,8283
|% -0,43
|
|Euro
|10,3316
|10,3436
|% -0,86
|
|Sterlin
|12,0763
|12,1369
|% -0,09
|
|Frank
|9,5035
|9,5608
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3462
|2,3580
|% -0,44
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, HALKB
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 74 artarak (% 0.47 ) 1, 220
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, RALYH, GEDIK, AKFGY, OYLUM, IZTAR, ORCAY, GARFA, INVEO, PKENT
-
17:48
GARFA, FRIGO, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
KIMMR, KRGYO, RYSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında