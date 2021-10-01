***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.10.2021 10:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966029
BIST
13:151.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
13:158,8709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
13:1510,2450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,2550
En Düşük
10,2400
13:15500,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,10
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler13:15
|GARFA
|12,87
|4.499.004
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|128.067.377
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|763.080
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.581.893
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|1.449.704
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|202.819.681
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|YEOTK
|71,25
|35.988.433
|% -7,59
|
|EUYO
|3,46
|1.958.909
|% -7,24
|
|ISBIR
|58,10
|600.660
|% -5,37
|
|GARAN
|9,24
|614.100.575
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|561.867.586
|% 0,61
|
|MAREN
|8,77
|442.238.572
|% 5,54
|
|THYAO
|13,88
|413.024.245
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,37
|294.381.508
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,37
|294.381.508
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,44
|249.886.252
|% 7,17
|
|SISE
|8,24
|561.867.586
|% 0,61
|
|GARAN
|9,24
|614.100.575
|% 0,00
|
|MAREN
|8,77
|442.238.572
|% 5,54
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8680
|8,8709
|% -0,19
|
|Euro
|10,2350
|10,2450
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9450
|12,0049
|% 0,12
|
|Frank
|9,4699
|9,5270
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3591
|2,3710
|% -0,06
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,24
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|8,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,35
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,56
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,42
|