***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.12.2021 13:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981128
BIST
13:531.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.917
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|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
13:5313,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0461
|Açılış
|: 13,7600
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
13:5315,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0686
|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
13:53788,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,44
|Açılış
|: 788,97
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:53
|RNPOL
|10,89
|153.190
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.776.888
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.926.872
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.557.270
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|32.867.047
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,60
|261.068.581
|% -8,73
|
|GARAN
|11,85
|1.833.946.581
|% 1,63
|
|THYAO
|18,60
|846.414.131
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,53
|776.782.401
|% 2,62
|
|SISE
|13,21
|745.061.614
|% -0,30
|
|PETKM
|8,44
|685.121.568
|% 2,93
|
|TSKB
|1,64
|433.613.445
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|776.782.401
|% 2,62
|
|ODAS
|1,65
|258.951.054
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.833.946.581
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,22
|159.538.381
|% 0,83
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7619
|13,7647
|% 0,34
|
|Euro
|15,5583
|15,6048
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2031
|18,2944
|% 0,52
|
|Frank
|14,8838
|14,9735
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6600
|3,6784
|% 0,39
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,43
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|1,64
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