***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.12.2021 13:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981131
BIST
13:441.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.917
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|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
13:4413,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0605
|Açılış
|: 13,7700
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:4415,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0538
|Açılış
|: 15,5500
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
13:44789,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,84
|Açılış
|: 789,20
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:44
|RAYSG
|14,96
|3.926.857
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.731.092
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|152.536
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.548.264
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|32.118.112
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,66
|259.554.523
|% -8,57
|
|GARAN
|11,85
|1.827.083.880
|% 1,63
|
|THYAO
|18,59
|835.623.326
|% 0,32
|
|YKBNK
|3,52
|775.316.660
|% 2,33
|
|SISE
|13,19
|732.452.552
|% -0,45
|
|PETKM
|8,36
|632.427.985
|% 1,95
|
|TSKB
|1,64
|391.557.249
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|775.316.660
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|258.377.099
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.827.083.880
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,23
|159.505.795
|% 1,65
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7723
|13,7791
|% 0,44
|
|Euro
|15,5677
|15,5900
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,2066
|18,2979
|% 0,54
|
|Frank
|14,8937
|14,9835
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6630
|3,6814
|% 0,47
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,72
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.214
|5.293
|-4,00
|
|Tam
|5.193
|5.322
|3,13
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|1,51
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|1,59
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