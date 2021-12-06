***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.12.2021 13:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981134
BIST
14:091.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:0913,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0565
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:0915,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:09788,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,40
|Açılış
|: 788,93
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:07
|RNPOL
|10,89
|155.509
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.988.357
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.847.292
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.708.963
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,70
|263.954.479
|% -8,45
|
|GARAN
|11,83
|1.864.596.302
|% 1,46
|
|THYAO
|18,56
|872.408.042
|% 0,16
|
|PETKM
|8,47
|788.260.892
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|778.495.918
|% 2,33
|
|SISE
|13,16
|762.921.935
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|470.470.504
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|778.495.918
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|272.677.506
|% 1,84
|
|GARAN
|11,83
|1.864.596.302
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,22
|160.027.428
|% 0,83
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7720
|13,7760
|% 0,42
|
|Euro
|15,5686
|15,5806
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2113
|18,3027
|% 0,57
|
|Frank
|14,8845
|14,9741
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6610
|3,6793
|% 0,41
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,43
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|1,64
|
Seans Raporu
14:07
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14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SASA, FROTO
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14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 99 artarak (% 0.18 ) 1, 693
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14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, QNBFB, UFUK, RAYSG, YBTAS, ACSEL, ORMA, ORCAY, PEKGY, POLTK
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14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SODSN, DOBUR, RALYH
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14:23
OYAYO, CRDFA, ELITE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında