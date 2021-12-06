***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.12.2021 14:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981146
BIST
14:421.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:4213,7787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0601
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:4215,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0372
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:42788,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,19
|Açılış
|: 788,72
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:42
|RNPOL
|10,89
|164.374
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.327.616
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,57
|47.935.464
|% -9,83
|
|MIATK
|32,50
|223.559.246
|% -7,67
|
|GARAN
|11,86
|2.053.871.457
|% 1,72
|
|THYAO
|18,59
|943.729.033
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|863.504.212
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,53
|831.530.462
|% 2,62
|
|SISE
|13,16
|799.417.609
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|498.594.882
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|831.530.462
|% 2,62
|
|GARAN
|11,86
|2.053.871.457
|% 1,72
|
|ODAS
|1,66
|280.885.494
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,22
|179.271.078
|% 0,83
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7749
|13,7787
|% 0,44
|
|Euro
|15,5616
|15,5734
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,2365
|18,3280
|% 0,70
|
|Frank
|14,8781
|14,9677
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6612
|3,6795
|% 0,42
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.321
|2,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|1,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|1,89
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:55TAVHL
Yüzde 5.76 oranında artışla 33.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 885, 750 adet işlem
-
14:54LIDFA
Yüzde 6.25 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 319, 174 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 54 artarak (% 0.27 ) 1, 694
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, TUREX, TRGYO, QNBFL, PRKAB, ORMA, POLTK, ACSEL, PEKGY, IHAAS
-
14:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, SODSN, RALYH